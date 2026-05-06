ことばで広がる絵本の世界

「はるのごほうび」

だれだって もらえる、

はるの ごほうびです。

春です。こいのぼりが泳いでいます。空にブタが浮かんでいます。ネコやカエル、タヌキ、クマまで浮かんでいます。ウシは「どうして空に浮かべるの？」と、ブタに聞きました。ブタは、「こいのぼりさんが教えてくれたんだよ」と、ウシに答えました。春の説明がなくても、おはなし全体から暖かい空気を感じて、思わず外で深呼吸をしてみたくなるような絵本です。肩の力を抜いて、こいのぼりたちと空に浮かんでみませんか。だって春なんですから！

和歌山県立図書館

副主査司書・岡尚子