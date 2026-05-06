ことばで広がる絵本の世界
「はるのごほうび」
- 2026/5/7
- 子育て・教育
- ことばで広がる絵本の世界
だれだって もらえる、
はるの ごほうびです。
春です。こいのぼりが泳いでいます。空にブタが浮かんでいます。ネコやカエル、タヌキ、クマまで浮かんでいます。ウシは「どうして空に浮かべるの？」と、ブタに聞きました。ブタは、「こいのぼりさんが教えてくれたんだよ」と、ウシに答えました。春の説明がなくても、おはなし全体から暖かい空気を感じて、思わず外で深呼吸をしてみたくなるような絵本です。肩の力を抜いて、こいのぼりたちと空に浮かんでみませんか。だって春なんですから！
和歌山県立図書館
副主査司書・岡尚子
|絵本
|はるのごほうび
内田麟太郎/作、村上康成/絵
(鈴木出版)
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