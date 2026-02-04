ことばで広がる絵本の世界
「津波！！ 稲むらの火 その後」
- 2026/2/5
五十年後も百年後でも村を守る
自分の稲むらに火を放ち、村人を津波から守った五兵衛。しかし、村人は家も田畑も失い、その絶望から村を去ろうとします。五兵衛はどうすれば村を本当に救えるのか考え、50年でも100年でも村の人たちを守ってくれる防波堤を作ろう、仕事を失って苦しむ人たちに、自分がお金を払って働いてもらおうと、決意します。4年後に防波堤は完成し、村も活気を取り戻しました。防波堤は五兵衛の夢とともにずっと村を見守っています。
これは、紀州の実話を元にした話です。
和歌山県立図書館
主査・松本泰明
|津波！！ 稲むらの火 その後
高村忠範/文・絵(汐文社)
