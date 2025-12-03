こぴちゃんの手作りおもちゃ「くるくるドン！！」
- 2025/12/4
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/お菓子の筒2本、色紙、白い紙、お気に入りのシールや絵の切り抜き≫
①筒型のお菓子の空き箱を切って開き、底も切り取ります
②筒がひと回り細くなるように、1～2cmほど端を重ねてテープでとめて上から白い紙を巻きます。空き箱のふたを木工ボンドで貼り付けます
③もう一つの筒に色紙を貼って、窓を開けます
④③に②を入れてみて、白い②の筒に窓の形の印を入れ、お気に入りのシールや絵を貼ります。組み合わせると完成！
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
|電話
|073（435）1329 子育て支援課
|ホームページ
|子育てひろば
