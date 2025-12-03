こぴちゃんの手作りおもちゃ「くるくるドン！！」

≪材料/お菓子の筒2本、色紙、白い紙、お気に入りのシールや絵の切り抜き≫

①筒型のお菓子の空き箱を切って開き、底も切り取ります

②筒がひと回り細くなるように、1～2cmほど端を重ねてテープでとめて上から白い紙を巻きます。空き箱のふたを木工ボンドで貼り付けます

③もう一つの筒に色紙を貼って、窓を開けます

④③に②を入れてみて、白い②の筒に窓の形の印を入れ、お気に入りのシールや絵を貼ります。組み合わせると完成！

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。