Birthday Present
- 2025/12/4
- 子育て・教育
1月生まれの小学生以下の子ども1人に、プチ・タ・プチの誕生日ケーキ「くまの苺(いちご)の生チョコレートケーキ」(4号、3841円)をプレゼント。生チョコクリームの上にクマのマドレーヌがのっています。※3日前までに予約
【応募方法】ハガキまたはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える人の名前(本人や家族)と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、またはpresent@waila.or.jpの同係。12月10日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます
|提供店
|プチ・タ・プチ
|住所
|和歌山市中92―1 ※お渡しは提供店
|電話番号
|073(455)4958
|営業時間
|午前10時〜午後6時
|定休日
|日・水曜、2026年1月1日(祝)～1月3日(土)
