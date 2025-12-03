Birthday Present

1月生まれの小学生以下の子ども1人に、プチ・タ・プチの誕生日ケーキ「くまの苺(いちご)の生チョコレートケーキ」(4号、3841円)をプレゼント。生チョコクリームの上にクマのマドレーヌがのっています。※3日前までに予約

【応募方法】ハガキまたはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える人の名前(本人や家族)と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、またはpresent@waila.or.jpの同係。12月10日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます