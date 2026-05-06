 

こぴちゃんの手作りおもちゃ「まきまきちゅるちゅる」

こぴちゃんの手作りおもちゃ「まきまきちゅるちゅる」≪材料/段ボール、毛糸、ラップなどの芯≫

①段ボールにお皿とこぴちゃんの絵を描き(子どもの似顔絵などでもOK)、毛糸が通るぐらいの穴を口に空けます

①段ボールにお皿とこぴちゃんの絵を描き(子どもの似顔絵などでもOK)、毛糸が通るぐらいの穴を口に空けます

②毛糸の先をラップなどの芯にくくり付け、反対の先を段ボールの裏から通してスパゲティーのようにお皿に盛りつけます

②毛糸の先をラップなどの芯にくくり付け、反対の先を段ボールの裏から通してスパゲティーのようにお皿に盛りつけます

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

▲こぴちゃん 和歌山市「子育てひろば」のキャラクター

▲こぴちゃん
和歌山市「子育てひろば」の
キャラクター

和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。

 
電話 073（435）1329 子育て支援課
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