こぴちゃんの手作りおもちゃ「まきまきちゅるちゅる」
- 2026/5/7
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/段ボール、毛糸、ラップなどの芯≫
①段ボールにお皿とこぴちゃんの絵を描き(子どもの似顔絵などでもOK)、毛糸が通るぐらいの穴を口に空けます
②毛糸の先をラップなどの芯にくくり付け、反対の先を段ボールの裏から通してスパゲティーのようにお皿に盛りつけます
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
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