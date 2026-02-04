こぴちゃんの手作りおもちゃ「ゴーゴーカー」
- 2026/2/5
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/乳酸菌飲料などの空容器、ポリエチレンのカラーテープ、ペットボトルのキャップ、厚紙≫
①乳酸菌飲料などの空容器の中にポリエチレンのカラーテープを入れます
②ペットボトルのキャップでふたをしてテープでとめ、厚紙でタイヤを作って貼ります
③好きな絵を描きます
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
|電話
|073（435）1329 子育て支援課
|ホームページ
|子育てひろば
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
-
2026/2/5和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
-
2026/1/152024年度県不登校児童生徒数過去最多
わが子が不登校になったら2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…