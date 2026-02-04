こぴちゃんの手作りおもちゃ「ゴーゴーカー」

≪材料/乳酸菌飲料などの空容器、ポリエチレンのカラーテープ、ペットボトルのキャップ、厚紙≫

①乳酸菌飲料などの空容器の中にポリエチレンのカラーテープを入れます

②ペットボトルのキャップでふたをしてテープでとめ、厚紙でタイヤを作って貼ります

③好きな絵を描きます

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。