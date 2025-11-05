こぴちゃんの手作りおもちゃ「ペタペタころころ」

≪材料/使いかけのガムテープ、色画用紙、ストロー、竹串2本≫

①色画用紙を足形に 切って絵を描きます。2枚ずつ裏表になる ように絵を描いてね

②ストローを足の幅に合わせて切り、顔の絵のある裏にテープでとめ、それぞれ2枚を貼り合わせます

③ガムテープの内側に竹串をテープでとめて、両方の足のストローに通します

遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね

和歌山市子育てひろば

就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。