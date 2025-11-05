こぴちゃんの手作りおもちゃ「ペタペタころころ」
- 2025/11/6
- 子育て・教育
- こぴちゃんの手作りおもちゃ
≪材料/使いかけのガムテープ、色画用紙、ストロー、竹串2本≫
①色画用紙を足形に 切って絵を描きます。2枚ずつ裏表になる ように絵を描いてね
②ストローを足の幅に合わせて切り、顔の絵のある裏にテープでとめ、それぞれ2枚を貼り合わせます
③ガムテープの内側に竹串をテープでとめて、両方の足のストローに通します
遊び方はリビング和歌山の公式ユーチューブチャンネルを見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもとパパ・ママなど保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。
|電話
|073（435）1329 子育て支援課
|ホームページ
|子育てひろば
