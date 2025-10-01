こぴちゃんの手作りおもちゃ「吹き戻し こぴちゃん」
≪材料/折り紙、ストロー≫
①折り紙を半分に切り、横にして真ん中より少し上にストローを置いてテープでとめ、図のように折ってテープを貼ります
②ストローの口を三角に折り曲げ、空気が漏れないようにしっかりとテープを貼り付けます
③鉛筆などに巻きつけて、くるっと丸くします
④こぴちゃんの顔を描いてストローを口から通して裏でテープでとめます
遊び方はユーチューブの動画を見てね
和歌山市子育てひろば
就園前の子どもと保護者の交流の場。家庭教育指導員のスタッフと一緒に、手作り遊びなどを楽しみます。参加は要予約。
|電話
|073（435）1329 子育て支援課
|ホームページ
|子育てひろば
