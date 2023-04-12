 

じっくり煮込まれたパスタソースや
スープがおいしい、通販も開始

 

ビストロGOHOUBI老舗高級レストランや人気のフランス料理店で腕を磨いたシェフの、とびきりおいしいパスタソースやスープなどが味わえる「ビストロGOHOUBI(ごほうび)」。トマトパスタ(900円)をはじめ、カボチャやニンジン、ジャガイモ、コーンなどのスープ6種類は各400円。具材たっぷりのキッシュ(400円)もおすすめです。パスタソースやスープ、バーニャカウダーはテイクアウトができ、ネット通販も実施中です。

店舗情報

店舗名ビストロGOHOUBI
電話番号050(7107)0100
住所和歌山市六十谷29-1
営業時間午後6時～午後10時半
定休日日曜～水曜
駐車場あり
HPhttps://agvege.com/
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