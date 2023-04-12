老舗高級レストランや人気のフランス料理店で腕を磨いたシェフの、とびきりおいしいパスタソースやスープなどが味わえる「ビストロGOHOUBI(ごほうび)」。トマトパスタ(900円)をはじめ、カボチャやニンジン、ジャガイモ、コーンなどのスープ6種類は各400円。具材たっぷりのキッシュ(400円)もおすすめです。パスタソースやスープ、バーニャカウダーはテイクアウトができ、ネット通販も実施中です。
店舗情報
|店舗名
|ビストロGOHOUBI
|電話番号
|050(7107)0100
|住所
|和歌山市六十谷29-1
|営業時間
|午後6時～午後10時半
|定休日
|日曜～水曜
|駐車場
|あり
|HP
|https://agvege.com/
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