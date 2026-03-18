つむぎ会展

卓上の織り機で草木染めや古布を裂いた糸などから布へ、布から多彩な作品を作るグループ「つむぎ会」による「第6回同会展」が、3月27日(金)、28日(土)午前10時～午後4時、酒のねごろっく(岩出市畑毛)で開催。会員8人が二つと同じものができないという感動を味わいながら作った洋服やカバンなどを出品。無料。