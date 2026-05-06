ふしぎな生物、粘菌をさがしてみよう！
- 2026/5/7
- 街のイベント
ユニークな生物、粘菌(変形菌)を探す野外活動に参加してみませんか。「ふしぎな生物、粘菌をさがしてみよう！」が、6月20日(土)午後1時～4時、ふるさと自然公園センター(田辺市稲成町)で行われます。森を歩きながら、粘菌を探して観察。その形や生態を学びます。対象は小学生以上一般(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員30人。申し込みは、往復はがきで5月30日(土)までに(必着)。多数は抽選。雨天決行。
|イベント期間
|6月20日(土)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
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