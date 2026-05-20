みんなの朗読劇ひろば
- 2026/5/21
- 街のイベント
誰でも参加できる「インクルーシブ みんなの朗読劇ひろば」が、6月7日(日)午後1時半～2時半、和歌山市ふれ愛センター(同市木広町)で開催。渚会のメンバーが、有名な古典落語「千両みかん」と作家・芥川龍之介の作品「鼻」を朗読劇で演じます。鑑賞するだけでなく少し参加するコーナーも設けられ、みんなで楽しい時間を過ごしませんか。参加無料。定員約20人。参加希望者はファクス、または電話で申し込みを。
|イベント期間
|6月7日(日)
|問い合わせ
|和歌山市ふれ愛センター
|電話番号
|073(433)8866
073(433)8868
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