みんなの朗読劇ひろば

誰でも参加できる「インクルーシブ みんなの朗読劇ひろば」が、6月7日(日)午後1時半～2時半、和歌山市ふれ愛センター(同市木広町)で開催。渚会のメンバーが、有名な古典落語「千両みかん」と作家・芥川龍之介の作品「鼻」を朗読劇で演じます。鑑賞するだけでなく少し参加するコーナーも設けられ、みんなで楽しい時間を過ごしませんか。参加無料。定員約20人。参加希望者はファクス、または電話で申し込みを。