 

やはらぎ染織紀行～大島紬(つむぎ)～

 日本の染織の美を紹介する、触れて楽しむ作品展「やはらぎ染織紀行～大島紬～」が、3月12日(木)～14日(土)午前10時～午後6時、きものぎゃらりぃ和(和歌山市新中通)で開催。大島紬メーカーの枡屋儀兵衛が、伝統柄からモダンな柄まで多彩な作品を出品。無料着装体験も(各日先着5人)。無料。予約不要。

イベント期間3月12日(木)～14日(土)
問い合わせきものぎゃらりぃ和
電話番号073(433)3567
2月27日現在の情報です

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

