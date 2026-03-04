やはらぎ染織紀行～大島紬(つむぎ)～
- 2026/3/5
- 街のイベント
日本の染織の美を紹介する、触れて楽しむ作品展「やはらぎ染織紀行～大島紬～」が、3月12日(木)～14日(土)午前10時～午後6時、きものぎゃらりぃ和(和歌山市新中通)で開催。大島紬メーカーの枡屋儀兵衛が、伝統柄からモダンな柄まで多彩な作品を出品。無料着装体験も(各日先着5人)。無料。予約不要。
|イベント期間
|3月12日(木)～14日(土)
|問い合わせ
|きものぎゃらりぃ和
|電話番号
|073(433)3567
