クスノキの番人
1月30日(金)公開
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/1/29
- コーナー
- Cinema Preview
東野圭吾の作品が初のアニメ映画化
東野圭吾の初アニメ化作品。高橋文哉、天海祐希ら豪華な声優陣、日本が誇るクリエーター陣を迎え、洗練された映像表現でミステリアスな世界が描かれます。
職も将来も失いかけた青年・直井玲斗は、謎めいた伯母・柳澤千舟に「祈れば願いがかなう」と伝えられるクスノキの番人となることを命じられます。戸惑いながらも番人となった玲斗。神社を訪れる、さまざまな事情を抱える人々と触れ合ううちに、彼の心は少しずつ動き出していきます。やがて、クスノキに託された“最後の祈り”と、思いもよらぬ真実が明らかになり…。
|監督
|伊藤智彦
|出演
|高橋文哉/天海祐希/齋藤飛鳥/宮世琉弥/大沢たかお/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|1/30から上映
|クスノキの番人/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女/HELP 復讐島(PG12)/JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME – LIVE FILM
|上映中
|MERCY マーシー AI裁判(PG12)/恋愛裁判/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|1/30から上映
|クスノキの番人/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女/HELP 復讐島(PG12)/ランニング・マン/白蛇:浮生/おかえり！アンパンマン 〜きみにみせたい、傑作選〜映画「それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ」/メラニア
|上映中
|MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ただいまって言える場所/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@livi
ng-web.netの同係へ。2月4日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
-
2026/1/152024年度県不登校児童生徒数過去最多
わが子が不登校になったら2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…