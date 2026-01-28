 

クスノキの番人
1月30日(金)公開
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

©︎ 東野圭吾/アニメ「クスノキの番人」製作委員会

東野圭吾の作品が初のアニメ映画化

 東野圭吾の初アニメ化作品。高橋文哉、天海祐希ら豪華な声優陣、日本が誇るクリエーター陣を迎え、洗練された映像表現でミステリアスな世界が描かれます。

職も将来も失いかけた青年・直井玲斗は、謎めいた伯母・柳澤千舟に「祈れば願いがかなう」と伝えられるクスノキの番人となることを命じられます。戸惑いながらも番人となった玲斗。神社を訪れる、さまざまな事情を抱える人々と触れ合ううちに、彼の心は少しずつ動き出していきます。やがて、クスノキに託された“最後の祈り”と、思いもよらぬ真実が明らかになり…。

監督 伊藤智彦
出演  高橋文哉/天海祐希/齋藤飛鳥/宮世琉弥/大沢たかお/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
1/30から上映 クスノキの番人/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女/HELP 復讐島(PG12)/JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME – LIVE FILM
上映中 MERCY マーシー AI裁判(PG12)/恋愛裁判/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
1/30から上映 クスノキの番人/機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女/HELP 復讐島(PG12)/ランニング・マン/白蛇:浮生/おかえり！アンパンマン 〜きみにみせたい、傑作選〜映画「それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ」/メラニア
上映中 MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ただいまって言える場所/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@livi
ng-web.netの同係へ。2月4日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月31日号「水辺の景観を生かしたまちづくり 食でつながる新拠点「帝国座テラス」」

    2026/1/29

    水辺の景観を生かしたまちづくり
    食でつながる新拠点「帝国座テラス」
    和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
  2. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  3. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
  4. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  5. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/29

    2026年1月31日号

  2. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  3. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  4. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  5. 2025/12/25

    2025年年末年始号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。