クスノキの番人

1月30日(金)公開

東野圭吾の作品が初のアニメ映画化

東野圭吾の初アニメ化作品。高橋文哉、天海祐希ら豪華な声優陣、日本が誇るクリエーター陣を迎え、洗練された映像表現でミステリアスな世界が描かれます。

職も将来も失いかけた青年・直井玲斗は、謎めいた伯母・柳澤千舟に「祈れば願いがかなう」と伝えられるクスノキの番人となることを命じられます。戸惑いながらも番人となった玲斗。神社を訪れる、さまざまな事情を抱える人々と触れ合ううちに、彼の心は少しずつ動き出していきます。やがて、クスノキに託された“最後の祈り”と、思いもよらぬ真実が明らかになり…。

監督 伊藤智彦 出演 高橋文哉/天海祐希/齋藤飛鳥/宮世琉弥/大沢たかお/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/

