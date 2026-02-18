グラブを中心に手がける野球用品メーカー

古くて傷みの激しいものでも修理OK

和歌山の元高校球児が立ち上げた野球用品メーカー「野球専門店緒方」が、1月5日に岩出市中黒から、工場がある西安上に移転。投手用グラブを中心に品ぞろえが豊富です。皮専用ミシンを備え、グラブやミットの修理にも対応。古くて傷みの激しいものや他店購入品、修理を断られたものでも相談できます。硬式既製の定番商品は6万500円から(オーダーは6万6000円から)。現在、全国展開を目指して取り扱い店舗を広げています。

店舗情報