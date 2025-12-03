サクソフォンのカルテットを組み
和歌山で凱旋コンサート
2025/12/4
東京を拠点とするサックス奏者・宮楠菜穂さん。2023年に結成したサクソフォン4重奏団「Seras Saxophone Quartet(セラス・サクソフォン・カルテット)」の一員として、地元和歌山で凱旋コンサートを開催します(ページ下)。
幼い頃から音楽好きだった宮楠さんは出身地の打田中学校で吹奏楽部に所属。サクソフォンの音色と表現の奥深さに魅了され、高校・大学を経て研さんを重ねてきました。国内外で演奏を行うともに、今は東京文化会館ワークショップ・リーダーを務めます。「言葉じゃなくても、自分を表現できるのが音楽の素晴らしさ」と話します。「Seras Saxophone Quartet」はソプラノ・アルト・テナー・バリトンサクソフォンの女性4人組。宮楠さんはバリトンを担当。「互いの演奏を理解しながら、それぞれ個性を発揮するアンサンブル。演奏を通してコミュニケーションを取りながら一つの楽曲を作り上げます。社会の人と人の関係も同じで、主張を持ちつつ周りの人を理解して歩むことが大切。そんなことを音楽で伝えたい」と語ります。コンサートは0歳から入場OK。開演前に楽器の解説や子ども向けの楽曲の演奏もあります。読者親子ペア5組を招待します(応募方法は下記)。
