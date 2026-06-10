サムライブルーの初戦
W杯は魅せる中継へ
待ちに待ったサッカーW杯2026。サムライブルーは、オランダに勝つことができるのか。日本中が注目する一戦となる。その中で、ぜひ目を向けてほしいのがW杯の中継だ。今大会からさまざまな技術が導入される。その一つが、審判目線のカメラ。AI技術で手ブレを抑え、ダイナミックな映像が見られるだろう。また、選手そっくりの3Dアバターも登場。リアルなオフサイド判定が表示されることになる。ユーチューブとも連動し、各試合冒頭10分を配信できる仕組みも発表。併せて、ハイライトや舞台裏も同サイトで展開する。加えて、各試合45台ものカメラを使い、余すところなくスーパープレーや際どい判定なども中継するとか。今大会は、試合を見るものから体験するものへ。テレビ前の視聴者も判定の理由が分かる時代へ突入したということだ。
さらに、見るから魅せるW杯として、今大会の決勝戦にハーフタイムショーが開催される。マドンナら世界的なアーティストが、豪華なステージを繰り広げることになるだろう。後は、サッカー日本代表も魅せてくれることだけを期待しよう。
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/6/116月14日は認知症予防の日
認知機能の維持へ玄米に期待健康志向の高まりを背景に、玄米の栄養価や機能性が改めて注目されています。6月14日の「認知症予防…
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
-
2026/5/14世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
Japanese pepperぶどう山椒世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…