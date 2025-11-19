JR和歌山駅近くに「楽天モバイル 美園町店」が9月にオープンしています。直接スタッフにスマートフォンやサービスについて相談できる他、展示された機種を気軽に手に取って体験できます。店頭で料金プランの見積もりをした人は「お買いものパンダ」のグッズ、初めて楽天モバイルショップで契約した人は最大1万3000ポイントがもらえます。他社から電話番号そのままで乗り換えもOK。来店は混雑を避けるために、事前予約がおすすめです。
店舗情報
|店舗名
|楽天モバイル 美園町店
|電話番号
|050(5840)0321
|住所
|和歌山県和歌山市美園町5丁目3-1
|営業時間
|午前11時～午後7時(予約の受け付けは午前10時から)
|定休日
|年末年始
