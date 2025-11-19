 

Present

 はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、下記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「冬のささやかな楽しみ」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
応募締め切り 11/26(水) 当日消印有効

  • A新酒・甲州にごり

    1人

     国産ワイン解禁の11月3日を1回目に、2回目、3回目と収穫するブドウの栽培地の標高が上がる「シャトー酒折」(山梨県)の新酒(白)。プレゼントするのは同県八幡地区のブドウを使った第2回の新酒(1970円)。苦みが少なく、果実のみずみずしさを残す旬の味。ワインを飲み慣れない人も楽しめそう。

    【提供】
      わいんでぐち  073(424)5136

  • B紫香庵 山椒わらび餅

    5人

     地元で20年以上愛され続ける和菓子店「紫香庵」(和歌山市)。上質なわらび粉で仕上げた、とろける触感の「わらび餅」はファンが多い逸品で、今年4月には「山椒わらび餅」(500円)が登場。和歌山県の特産品・ブドウ山椒を使用し、ピリリとした辛みとやさしい甘みの餅が相性抜群の自信作です。

    【提供】
    紫香庵  073(498)8801

  • CTaenaka No Nunoパウダーパフ 2個セット

    10人

     老舗パイルメーカー「妙中パイル織物」(橋本市)の自社ブランド「Taenaka No Nuno」から、パウダーパフ(550円)を10人に。スマホの電子材料として使われる、クロスの製造技術を生かしたパイル生地は、きめ細かく弾力のある肌あたり。粉含みが良く、細部にもフィットし、テクニックいらずで均一に仕上がります。

    【提供】
    妙中パイル織物　0736(42)3170

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年11月22日号「昨年よりさらに進化！冬の街を彩る130万の光 KEYAKI Light Parade」

    2025/11/20

    昨年よりさらに進化！冬の街を彩る130万の光
    KEYAKI Light Parade by FeStA LuCe
     今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
  2. リビング和歌山2025年11月15日号「和歌山県の手仕事を訪ねて丈夫で温かみのある風合い手すき和紙の伝統をつなぐ」

    2025/11/13

    和歌山県の手仕事を訪ねて
    丈夫で温かみのある風合い
    手すき和紙の伝統をつなぐ
     書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
  3. リビング和歌山2025年11月8日号「「もしもノート」を活用して 始めてみよう“人生会議”」

    2025/11/6

    「もしもノート」を活用して
    始めてみよう“人生会議”
     11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
  4. リビング和歌山2025年11月1日号「深まる秋 お出かけも夜長も カフェでわたし時間」

    2025/10/30

    深まる秋 お出かけも夜長も
    カフェでわたし時間
     ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
  5. リビング和歌山2025年10月25日号「話題を呼ぶNew Spot 県内初！ 「ハンズ」オープン」

    2025/10/23

    話題を呼ぶNew Spot
    県内初！ 「ハンズ」オープン
     10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/11/20

    2025年11月22日号

  2. 2025/11/13

    2025年11月15日号

  3. 2025/11/6

    2025年11月8日号

  4. 2025/10/30

    2025年11月1日号

  5. 2025/10/23

    2025年10月25日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。