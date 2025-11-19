はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、下記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「冬のささやかな楽しみ」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
|応募締め切り
|11/26(水) 当日消印有効
-
A新酒・甲州にごり
1人
国産ワイン解禁の11月3日を1回目に、2回目、3回目と収穫するブドウの栽培地の標高が上がる「シャトー酒折」(山梨県)の新酒(白)。プレゼントするのは同県八幡地区のブドウを使った第2回の新酒(1970円)。苦みが少なく、果実のみずみずしさを残す旬の味。ワインを飲み慣れない人も楽しめそう。
【提供】
わいんでぐち 073(424)5136
-
B紫香庵 山椒わらび餅
5人
地元で20年以上愛され続ける和菓子店「紫香庵」(和歌山市)。上質なわらび粉で仕上げた、とろける触感の「わらび餅」はファンが多い逸品で、今年4月には「山椒わらび餅」(500円)が登場。和歌山県の特産品・ブドウ山椒を使用し、ピリリとした辛みとやさしい甘みの餅が相性抜群の自信作です。
【提供】
紫香庵 073(498)8801
-
CTaenaka No Nunoパウダーパフ 2個セット
10人
老舗パイルメーカー「妙中パイル織物」(橋本市)の自社ブランド「Taenaka No Nuno」から、パウダーパフ(550円)を10人に。スマホの電子材料として使われる、クロスの製造技術を生かしたパイル生地は、きめ細かく弾力のある肌あたり。粉含みが良く、細部にもフィットし、テクニックいらずで均一に仕上がります。
【提供】
妙中パイル織物 0736(42)3170
