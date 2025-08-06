 

ジュラシック・ワールド 復活の大地
8月8日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

ジュラシック・ワールド 復活の大地

恐竜との新たな物語がついにスタート！

 「ジュラシック・ワールド 新たなる支配者」から5年。シリーズ初となる女性主人公にスカーレット・ヨハンソンを迎え、人類と恐竜の壮大な新章が幕を開けます。

かつて世界中に放たれた恐竜たちは、気候変動により絶滅寸前となり、今や赤道直下の限られた地だけに生息。人類の未来を託された秘密工作員ゾーラ・ベネットは、陸・海・空それぞれの恐竜のDNAを求め、禁断の島へと向かいます。そこは、かつて極秘研究が行われた“地球上で最も危険な場所”。あらゆる方向から恐竜が襲い来る中、彼女たちがたどり着くのは、想像を超える真実でした。

監督 ギャレス・エドワーズ
出演 スカーレット・ヨハンソン/マハーシャラ・アリ /ジョナサン・ベイリー/ルパート・フレンド/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
8/8から上映 ジュラシック・ワールド 復活の大地/映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ/近畿地方のある場所について
上映中 星つなぎのエリオ/劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション/木の上の軍隊/事故物件ゾク 恐い間取り/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
8/8から上映 ジュラシック・ワールド 復活の大地/映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ/近畿地方のある場所について
上映中 星つなぎのエリオ/劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション/アンティル・ドーン(R18+)/木の上の軍隊/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「ジュラシック・ワールド」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。8月15日(金)必着。当選発表は発送をもって代えます。 
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

