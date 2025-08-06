ジュラシック・ワールド 復活の大地

8月8日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

恐竜との新たな物語がついにスタート！

「ジュラシック・ワールド 新たなる支配者」から5年。シリーズ初となる女性主人公にスカーレット・ヨハンソンを迎え、人類と恐竜の壮大な新章が幕を開けます。

かつて世界中に放たれた恐竜たちは、気候変動により絶滅寸前となり、今や赤道直下の限られた地だけに生息。人類の未来を託された秘密工作員ゾーラ・ベネットは、陸・海・空それぞれの恐竜のDNAを求め、禁断の島へと向かいます。そこは、かつて極秘研究が行われた“地球上で最も危険な場所”。あらゆる方向から恐竜が襲い来る中、彼女たちがたどり着くのは、想像を超える真実でした。

監督 ギャレス・エドワーズ 出演 スカーレット・ヨハンソン/マハーシャラ・アリ /ジョナサン・ベイリー/ルパート・フレンド/ほか

