ジュラシック・ワールド 復活の大地
8月8日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/8/7
- コーナー
- Cinema Preview
恐竜との新たな物語がついにスタート！
「ジュラシック・ワールド 新たなる支配者」から5年。シリーズ初となる女性主人公にスカーレット・ヨハンソンを迎え、人類と恐竜の壮大な新章が幕を開けます。
かつて世界中に放たれた恐竜たちは、気候変動により絶滅寸前となり、今や赤道直下の限られた地だけに生息。人類の未来を託された秘密工作員ゾーラ・ベネットは、陸・海・空それぞれの恐竜のDNAを求め、禁断の島へと向かいます。そこは、かつて極秘研究が行われた“地球上で最も危険な場所”。あらゆる方向から恐竜が襲い来る中、彼女たちがたどり着くのは、想像を超える真実でした。
|監督
|ギャレス・エドワーズ
|出演
|スカーレット・ヨハンソン/マハーシャラ・アリ /ジョナサン・ベイリー/ルパート・フレンド/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|8/8から上映
|ジュラシック・ワールド 復活の大地/映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ/近畿地方のある場所について
|上映中
|星つなぎのエリオ/劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション/木の上の軍隊/事故物件ゾク 恐い間取り/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|8/8から上映
|ジュラシック・ワールド 復活の大地/映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ/近畿地方のある場所について
|上映中
|星つなぎのエリオ/劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション/アンティル・ドーン(R18+)/木の上の軍隊/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「ジュラシック・ワールド」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。8月15日(金)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
関連キーワード
