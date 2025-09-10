ブラック・ショーマン

9月12日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

手品のように華麗に謎を解くダークヒーロー

東野圭吾による人気小説を、福山雅治と有村架純の初共演で実写映画化。マジックと心理戦を織り交ぜ、殺人事件の真相に迫る物語が展開されます。

結婚を間近に控えた神尾真世は、父・英一が何者かに殺害されたという知らせを受けて帰郷。父の死の真相を知りたいと願う真世の前に現れたのは、長らく音信不通だった叔父・武史でした。かつてラスベガスで活躍した元マジシャンの彼は、人心を巧みに操る観察力と話術を駆使して事件の謎に迫ります。やがて、2人は父の死に隠された真実と、家族にまつわる深い闇に向き合うことになり…。

監督 田中亮 出演 福山雅治/有村架純 /成田凌/生田絵梨花/木村昴/森永悠希/秋山寛貴(ハナコ)/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 9/12から上映 ブラック・ショーマン/映画キミとアイドルプリキュア♪/ベートーヴェン捏造 上映中 ヒックとドラゴン/カラダ探し THE LAST NIGHT(PG12)/遠い山なみの光/8番出口/大長編 タローマン 万博大爆発/劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション/国宝(PG12)/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 9/12から上映 ブラック・ショーマン/映画キミとアイドルプリキュア♪/風のマジム/ベートーヴェン捏造 上映中 ヒックとドラゴン/カラダ探し THE LAST NIGHT(PG12)/遠い山なみの光/アオショー！/シャッフル・フライデー/侵蝕/8番出口/ベスト・キッド レジェンズ/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを