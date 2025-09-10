ブラック・ショーマン
9月12日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/9/11
- コーナー
- Cinema Preview
手品のように華麗に謎を解くダークヒーロー
東野圭吾による人気小説を、福山雅治と有村架純の初共演で実写映画化。マジックと心理戦を織り交ぜ、殺人事件の真相に迫る物語が展開されます。
結婚を間近に控えた神尾真世は、父・英一が何者かに殺害されたという知らせを受けて帰郷。父の死の真相を知りたいと願う真世の前に現れたのは、長らく音信不通だった叔父・武史でした。かつてラスベガスで活躍した元マジシャンの彼は、人心を巧みに操る観察力と話術を駆使して事件の謎に迫ります。やがて、2人は父の死に隠された真実と、家族にまつわる深い闇に向き合うことになり…。
|監督
|田中亮
|出演
|福山雅治/有村架純 /成田凌/生田絵梨花/木村昴/森永悠希/秋山寛貴(ハナコ)/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|9/12から上映
|ブラック・ショーマン/映画キミとアイドルプリキュア♪/ベートーヴェン捏造
|上映中
|ヒックとドラゴン/カラダ探し THE LAST NIGHT(PG12)/遠い山なみの光/8番出口/大長編 タローマン 万博大爆発/劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション/国宝(PG12)/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|9/12から上映
|ブラック・ショーマン/映画キミとアイドルプリキュア♪/風のマジム/ベートーヴェン捏造
|上映中
|ヒックとドラゴン/カラダ探し THE LAST NIGHT(PG12)/遠い山なみの光/アオショー！/シャッフル・フライデー/侵蝕/8番出口/ベスト・キッド レジェンズ/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「ブラック・ショーマン」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。9月17日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
