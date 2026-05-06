メンズキッチン吉宗
- 2026/5/7
- 街のイベント
料理を通して楽しい時間を過ごす、和歌山市在住の男性限定の「男の料理倶楽部(くらぶ)メンズキッチン吉宗」が、6月23日、8月18日、10月20日、12月15日、2月16日(各火)午前10時～午後1時、JAわかやま「わかやま地域中央営農センター」(同市栗栖)で実施。地元食材を使ってさまざまな献立に挑戦。料理の基礎を身につけます。1回あたり材料費1000円。定員15人(先着順)。5月29日(金)までに申し込みを。
|イベント期間
|6月23日～2月16日(全5回)
|問い合わせ
|JAわかやま「わかやま地域本部」
|電話番号
|073(471)3731
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