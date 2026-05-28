リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメン

あっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店には、何度も通いたくなる理由があります。

たっぷりの炒め野菜と

クセになる塩スープの融合

雷神ラーメン

「いろんなニーズに対応する、懐が広いお店です」と話す研究熱心な店主が開発したラーメンは多種多彩。この「あっさり塩タンメン」は炒め野菜がてんこ盛りで、てっぺんの“鶏そぼろ”がアクセントになっています。カットレモンが添えられ、ぎゅっと絞ると味変に。

[メニュー]

●雷神ラーメン(960円)

●燕三条ラーメン(980円)

●濃厚！ 魚介つけ麺(1000円)

電話番号 0736(69)5959 住所 岩出市中黒579-7 営業時間 午前11時～午後3時、午後5時～10時(OS9時半) 定休日 月曜 駐車場 あり ホームページ https://www.raizin-ramen.com/

シャレた空間でいただく

和歌山伝統の味

中華そば よもぎ

和歌山ラーメンの象徴的存在「井出商店」で、約30年にわたり腕を振るった職人が昨年独立。カフェのようなおしゃれな店内で、和歌山で愛されてきた中華そばが堪能できます。おなじみの豚骨しょうゆのスープながら、特有のにおいはおさえられ、後味がすっきりなのが特徴です。

[メニュー]

●特製中華そば(950円)

●早すし(200円)

●ゆで卵(50円)

電話番号 0736(79)7711 住所 岩出市水栖266-5 営業時間 午前11時～午後2時、午後6時～8時半(OS8時) 定休日 水・木曜 駐車場 あり

梅とおろしでつるっと涼感

暑い日に恋しくなる！

麺屋 鳥見本〜清湯〜 岩出店

さっぱりとした大根おろしと梅を合わせた、暑い季節にぴったりの一杯。しょうゆベースの魚介ダレが細めの麺に絡み、すっきりとした後味を感じつつ、魚介の風味が広がります。しっとりやわらかなレアチャーシューも添えられ、満足感のある味わいです。

[メニュー]

●鶏清湯ラーメン(塩orしょうゆ)900円

●鶏油そば(1000円)

●レアチャーシュー丼(450円)

電話番号 073(496)4031(鳥見本本店) 住所 岩出市清水422-1 営業時間 午前11時〜午後2時45分、午後5時～8時45分 定休日 木曜 駐車場 あり Instagram @mentomi.chintan

スープを飲み干す人続出！

飽きのこない味にほれぼれ

中華そば まる乃

化学調味料は不使用、素材と技でとことん勝負！ 「パンチは少ないですが、うちのラーメンはジワジワ最後までおいしい系」と店主が話すように、同店ではスープまで飲み干す人が多数。1番人気の「しょう油」は、豚・鶏2種類のチャーシューと粗めにカットされたネギがアクセント。

[メニュー]

●塩(1000円)

●まぜそば(ミニめし付き・900円)

●肉増し+味玉(450円)

お問い合わせ インスタDM(@kiisoba_maruno) 住所 岩出市川尻14-1フォレストボックス13号 営業時間 午前11時～午後2時、午後6時～9時 定休日 日・月曜 駐車場 あり

独自生成の塩を使ったスープ

最後まで幸福感を味わって

塩らーめん専門店 SHIN8

「少しでも体に負担のかからないラーメンを作りたい」…この一心で生み出された珠玉の一杯。にがり成分をできるだけ排除したオリジナルブレンドの塩、天然の高級昆布や魚介、ブランド銘柄の鶏から煮出したスープは体にやさしく、最後まで飲み干して幸せな気分に。

[メニュー]

●背脂塩らーめん(910円)

●熟成醤油らーめん(870円)

●RED salt(1200円)

お問い合わせ インスタDM(@salt_rahmen_shin8) 住所 岩出市山786-2-101 営業時間 午前11時～OS午後2時 ※金・土曜は午後6時～OS9時も営業 定休日 火曜 駐車場 あり

麺もタレもネーミングも

唯一無二を追求！

麺屋 とうじ

自家製の中太平打ち麺はもちろん、あえ麺に絡める特製ダレも化学調味料や保存料を使わず、唯一無二の〝麺料理”を追求。うま辛×マヨネーズの「東啗麺(トンクウメン)」は、ネーミングもオリジナル。麺と具材、タレをしっかり豪快に混ぜて召し上がれ！ 麺大盛り1・5倍無料。

[メニュー]

●四川タンタンメン(800円)

●特製まぜそば(800円)

●中華そば(900円)

電話番号 なし※売り切れ、臨時休業はフェイスブック(@麺屋とうじ)で告知 住所 岩出市西安上46-1グリーンフルいがみ1-F 営業時間 午前11時半～午後2時、午後6時～8時(夜は月～水曜の営業)※売り切れ次第終了 定休日 日曜、祝日 ※その他臨時休業あり 駐車場 あり

北海道直送ちぢれ麺を使用

“極楽”な味わいを楽しんで

てんぐ

2代目店主の母が北海道登別市出身で、同地の製麺所から仕入れる本場のちぢれ麺を使用した北海道ラーメンが好評。みそベースの辛い系「地獄ラーメン」が有名ですが、しょうゆベースの「極楽ラーメン」は万人受けする安定の味。野菜たっぷりで、締めにライス(別注文)を入れれば最高！

[メニュー]

●地獄ラーメン(1100円)

●塩ラーメン(1100円)

●ライス中(250円)