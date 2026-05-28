リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメン
- 2026/5/28
- フロント特集
あっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店には、何度も通いたくなる理由があります。
たっぷりの炒め野菜と
クセになる塩スープの融合
雷神ラーメン
「いろんなニーズに対応する、懐が広いお店です」と話す研究熱心な店主が開発したラーメンは多種多彩。この「あっさり塩タンメン」は炒め野菜がてんこ盛りで、てっぺんの“鶏そぼろ”がアクセントになっています。カットレモンが添えられ、ぎゅっと絞ると味変に。
[メニュー]
●雷神ラーメン(960円)
●燕三条ラーメン(980円)
●濃厚！ 魚介つけ麺(1000円)
|電話番号
|0736(69)5959
|住所
|岩出市中黒579-7
|営業時間
|午前11時～午後3時、午後5時～10時(OS9時半)
|定休日
|月曜
|駐車場
|あり
|ホームページ
|https://www.raizin-ramen.com/
シャレた空間でいただく
和歌山伝統の味
中華そば よもぎ
和歌山ラーメンの象徴的存在「井出商店」で、約30年にわたり腕を振るった職人が昨年独立。カフェのようなおしゃれな店内で、和歌山で愛されてきた中華そばが堪能できます。おなじみの豚骨しょうゆのスープながら、特有のにおいはおさえられ、後味がすっきりなのが特徴です。
[メニュー]
●特製中華そば(950円)
●早すし(200円)
●ゆで卵(50円)
|電話番号
|0736(79)7711
|住所
|岩出市水栖266-5
|営業時間
|午前11時～午後2時、午後6時～8時半(OS8時)
|定休日
|水・木曜
|駐車場
|あり
梅とおろしでつるっと涼感
暑い日に恋しくなる！
麺屋 鳥見本〜清湯〜 岩出店
さっぱりとした大根おろしと梅を合わせた、暑い季節にぴったりの一杯。しょうゆベースの魚介ダレが細めの麺に絡み、すっきりとした後味を感じつつ、魚介の風味が広がります。しっとりやわらかなレアチャーシューも添えられ、満足感のある味わいです。
[メニュー]
●鶏清湯ラーメン(塩orしょうゆ)900円
●鶏油そば(1000円)
●レアチャーシュー丼(450円)
|電話番号
|073(496)4031(鳥見本本店)
|住所
|岩出市清水422-1
|営業時間
|午前11時〜午後2時45分、午後5時～8時45分
|定休日
|木曜
|駐車場
|あり
|@mentomi.chintan
スープを飲み干す人続出！
飽きのこない味にほれぼれ
中華そば まる乃
化学調味料は不使用、素材と技でとことん勝負！ 「パンチは少ないですが、うちのラーメンはジワジワ最後までおいしい系」と店主が話すように、同店ではスープまで飲み干す人が多数。1番人気の「しょう油」は、豚・鶏2種類のチャーシューと粗めにカットされたネギがアクセント。
[メニュー]
●塩(1000円)
●まぜそば(ミニめし付き・900円)
●肉増し+味玉(450円)
|お問い合わせ
|インスタDM(@kiisoba_maruno)
|住所
|岩出市川尻14-1フォレストボックス13号
|営業時間
|午前11時～午後2時、午後6時～9時
|定休日
|日・月曜
|駐車場
|あり
独自生成の塩を使ったスープ
最後まで幸福感を味わって
塩らーめん専門店 SHIN8
「少しでも体に負担のかからないラーメンを作りたい」…この一心で生み出された珠玉の一杯。にがり成分をできるだけ排除したオリジナルブレンドの塩、天然の高級昆布や魚介、ブランド銘柄の鶏から煮出したスープは体にやさしく、最後まで飲み干して幸せな気分に。
[メニュー]
●背脂塩らーめん(910円)
●熟成醤油らーめん(870円)
●RED salt(1200円)
|お問い合わせ
|インスタDM(@salt_rahmen_shin8)
|住所
|岩出市山786-2-101
|営業時間
|午前11時～OS午後2時 ※金・土曜は午後6時～OS9時も営業
|定休日
|火曜
|駐車場
|あり
麺もタレもネーミングも
唯一無二を追求！
麺屋 とうじ
自家製の中太平打ち麺はもちろん、あえ麺に絡める特製ダレも化学調味料や保存料を使わず、唯一無二の〝麺料理”を追求。うま辛×マヨネーズの「東啗麺(トンクウメン)」は、ネーミングもオリジナル。麺と具材、タレをしっかり豪快に混ぜて召し上がれ！ 麺大盛り1・5倍無料。
[メニュー]
●四川タンタンメン(800円)
●特製まぜそば(800円)
●中華そば(900円)
|電話番号
|なし※売り切れ、臨時休業はフェイスブック(@麺屋とうじ)で告知
|住所
|岩出市西安上46-1グリーンフルいがみ1-F
|営業時間
|午前11時半～午後2時、午後6時～8時(夜は月～水曜の営業)※売り切れ次第終了
|定休日
|日曜、祝日 ※その他臨時休業あり
|駐車場
|あり
北海道直送ちぢれ麺を使用
“極楽”な味わいを楽しんで
てんぐ
2代目店主の母が北海道登別市出身で、同地の製麺所から仕入れる本場のちぢれ麺を使用した北海道ラーメンが好評。みそベースの辛い系「地獄ラーメン」が有名ですが、しょうゆベースの「極楽ラーメン」は万人受けする安定の味。野菜たっぷりで、締めにライス(別注文)を入れれば最高！
[メニュー]
●地獄ラーメン(1100円)
●塩ラーメン(1100円)
●ライス中(250円)
|電話番号
|0736(62)9723
|住所
|岩出市吉田257-6
|営業時間
|午前11時～午後2時、午後6時～9時(OS8時半)
|定休日
|木曜
|駐車場
|あり
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