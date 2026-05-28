 

リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメン

リビング和歌山2026年5月30日号「リピートしたくなる！ 岩手で話題の推しラーメン」

 あっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店には、何度も通いたくなる理由があります。

たっぷりの炒め野菜と
クセになる塩スープの融合

あっさり塩タンメン(950円)

 雷神ラーメン

  「いろんなニーズに対応する、懐が広いお店です」と話す研究熱心な店主が開発したラーメンは多種多彩。この「あっさり塩タンメン」は炒め野菜がてんこ盛りで、てっぺんの“鶏そぼろ”がアクセントになっています。カットレモンが添えられ、ぎゅっと絞ると味変に。

[メニュー]
雷神ラーメン(960円)
燕三条ラーメン(980円)
濃厚！ 魚介つけ麺(1000円)

電話番号 0736(69)5959
住所 岩出市中黒579-7
営業時間 午前11時～午後3時、午後5時～10時(OS9時半)
定休日 月曜
駐車場 あり
ホームページ https://www.raizin-ramen.com/

シャレた空間でいただく
和歌山伝統の味

中華そば(850円)

中華そば よもぎ

 和歌山ラーメンの象徴的存在「井出商店」で、約30年にわたり腕を振るった職人が昨年独立。カフェのようなおしゃれな店内で、和歌山で愛されてきた中華そばが堪能できます。おなじみの豚骨しょうゆのスープながら、特有のにおいはおさえられ、後味がすっきりなのが特徴です。

[メニュー]
特製中華そば(950円)
早すし(200円)
ゆで卵(50円)

電話番号 0736(79)7711
住所 岩出市水栖266-5
営業時間 午前11時～午後2時、午後6時～8時半(OS8時)
定休日 水・木曜
駐車場 あり

梅とおろしでつるっと涼感
暑い日に恋しくなる！

冷やし梅おろし魚介そば (1050円)

麺屋 鳥見本〜清湯〜 岩出店

  さっぱりとした大根おろしと梅を合わせた、暑い季節にぴったりの一杯。しょうゆベースの魚介ダレが細めの麺に絡み、すっきりとした後味を感じつつ、魚介の風味が広がります。しっとりやわらかなレアチャーシューも添えられ、満足感のある味わいです。

[メニュー]
鶏清湯ラーメン(塩orしょうゆ)900円
鶏油そば(1000円)
レアチャーシュー丼(450円)

電話番号 073(496)4031(鳥見本本店)
住所 岩出市清水422-1
営業時間 午前11時〜午後2時45分、午後5時～8時45分
定休日 木曜
駐車場 あり
Instagram @mentomi.chintan

スープを飲み干す人続出！
飽きのこない味にほれぼれ

しょう油(1000円)

中華そば まる乃

 化学調味料は不使用、素材と技でとことん勝負！ 「パンチは少ないですが、うちのラーメンはジワジワ最後までおいしい系」と店主が話すように、同店ではスープまで飲み干す人が多数。1番人気の「しょう油」は、豚・鶏2種類のチャーシューと粗めにカットされたネギがアクセント。

[メニュー]
塩(1000円)
まぜそば(ミニめし付き・900円)
肉増し+味玉(450円)

お問い合わせ インスタDM(@kiisoba_maruno
住所 岩出市川尻14-1フォレストボックス13号
営業時間 午前11時～午後2時、午後6時～9時
定休日 日・月曜
駐車場 あり

独自生成の塩を使ったスープ
最後まで幸福感を味わって

こだわり塩らーめん(870円)

塩らーめん専門店 SHIN8

   「少しでも体に負担のかからないラーメンを作りたい」…この一心で生み出された珠玉の一杯。にがり成分をできるだけ排除したオリジナルブレンドの塩、天然の高級昆布や魚介、ブランド銘柄の鶏から煮出したスープは体にやさしく、最後まで飲み干して幸せな気分に。

[メニュー]
背脂塩らーめん(910円)
熟成醤油らーめん(870円)
RED salt(1200円)

お問い合わせ インスタDM(@salt_rahmen_shin8)
住所 岩出市山786-2-101
営業時間 午前11時～OS午後2時 ※金・土曜は午後6時～OS9時も営業
定休日 火曜
駐車場 あり

麺もタレもネーミングも
唯一無二を追求！

東啗麺(850円)

麺屋 とうじ

 自家製の中太平打ち麺はもちろん、あえ麺に絡める特製ダレも化学調味料や保存料を使わず、唯一無二の〝麺料理”を追求。うま辛×マヨネーズの「東啗麺(トンクウメン)」は、ネーミングもオリジナル。麺と具材、タレをしっかり豪快に混ぜて召し上がれ！ 麺大盛り1・5倍無料。

[メニュー]
四川タンタンメン(800円)
特製まぜそば(800円)
中華そば(900円)

電話番号 なし※売り切れ、臨時休業はフェイスブック(@麺屋とうじ)で告知
住所 岩出市西安上46-1グリーンフルいがみ1-F 
営業時間 午前11時半～午後2時、午後6時～8時(夜は月～水曜の営業)※売り切れ次第終了
定休日 日曜、祝日 ※その他臨時休業あり
駐車場 あり

北海道直送ちぢれ麺を使用
“極楽”な味わいを楽しんで

極楽ラーメン(1100円)

てんぐ

2代目店主の母が北海道登別市出身で、同地の製麺所から仕入れる本場のちぢれ麺を使用した北海道ラーメンが好評。みそベースの辛い系「地獄ラーメン」が有名ですが、しょうゆベースの「極楽ラーメン」は万人受けする安定の味。野菜たっぷりで、締めにライス(別注文)を入れれば最高！

[メニュー]
地獄ラーメン(1100円)
塩ラーメン(1100円)
ライス中(250円)

電話番号 0736(62)9723
住所 岩出市吉田257-6
営業時間 午前11時～午後2時、午後6時～9時(OS8時半)
定休日 木曜
駐車場 あり

フロント特集

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年5月30日号「リピートしたくなる！ 岩手で話題の推しラーメン」

    2026/5/28

    リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメン
     あっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
  2. リビング和歌山2026年5月23日号「梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦 マカダミアナッツ革命」

    2026/5/21

    梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
    マカダミアナッツ革命
     5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
  3. リビング和歌山2026年5月16日号「世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ Japanese pepperぶどう山椒」

    2026/5/14

    世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
    Japanese pepperぶどう山椒
     世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…

  4. 2026/5/7

    Happy MOTHER’s DAY　わかやまクラフト作家展
    天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…

  5. 2026/5/7

    1枚から広がるおいしさ
    スイーツも食事も！今どきクレープ
     おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/28

    2026年5月30日号

  2. 2026/5/21

    2026年5月23日号

  3. 2026/5/14

    2026年5月16日号

  4. 2026/5/7

    2026年5月9日号

  5. 2026/4/23

    2026年4月25日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。