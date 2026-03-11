レジリエンス プロジェクト3人展
- 2026/3/12
- 街のイベント
同じ美術大学出身の3人による6回目の展覧会「レジリエンス プロジェクト3人展」が、3月19日(木)～23日(月)午前11時～午後7時、エムズギャラリー12番丁(和歌山市十二番丁)で開かれます(23日は5時まで)。松本正己さんが絵画、大久保雅功さんが陶芸、鈴木美和子さんがミクストメディア作品を展示。入場無料。
|イベント期間
|3月19日(木)～23日(月)
|問い合わせ
|エムズギャラリー12番丁
|電話番号
|073(431)8255
おすすめ記事
-
2026/3/12和歌の浦の魅力を深める体験
和歌に親しむ「言の葉ふだ」風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…
-
2026/3/5和歌山県の手仕事を訪ねて
竹と土、受け継がれる技
国内唯一、黒竹の産業を守る古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
-
2026/2/26和歌山一番星AWARD
認定商品決定！県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
-
2026/2/19餅をまけば福も人も呼び込む！
和歌山は餅まきの聖地厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…