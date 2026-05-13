両生類・は虫類の観察会

自然豊かなビオトープ孟子(もうこ、海南市孟子)で、「両生類・は虫類の観察会」が、6月21日(日)午前10時～正午に行われます。25種の両生類とは虫類が確認されている場所で、普段見ることの少ない個性的な生物、カエルやヘビ、トカゲを自分で捕まえて観察しましょう。対象は小学生以上一般(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員40人。申し込みは往復はがきで5月31日(日)までに(必着)。多数抽選。雨天決行。