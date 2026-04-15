公開天ぷら登山
- 2026/4/16
- 街のイベント
新緑を楽しむ「公開天ぷら登山」が、5月10日(日)に実施。午前9時にJR紀三井寺駅東口(和歌山市紀三井寺)に集合。標高228.7mの名草山に登り、山菜を天ぷらにした揚げたてを味わいます。往復約3時間半。保険料、材料費1000円。ご飯(おにぎり)、雨具などは持参。定員20人(先着順)。申し込みはメール(kishusanyukai@gmail.com)、または土・日曜を除く4月29日(祝)までの午後7時～8時に電話で。
|イベント期間
|5月10日(日)
|問い合わせ
|紀州山友会・古野さん
|電話番号
|080(8406)6139
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