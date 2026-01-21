 

制作した「柳井金魚ちょうちん」が
あかりの企画展のアート作品に
和歌山市の4つ目のあかりコンテンツは3月29日(日)まで

三井住友銀行がワークショップを開催

「オフィスミゴト」の芳賀尚賢代表から、「柳井金魚ちょうちん」の歴史を聞き、制作へ。眉毛やまつ毛を描いたり、チークを入れたり、一つ一つ表情が違います

三井住友銀行が、社会的価値の創造、地域貢献への取り組みの一環として、昨年12月に山口県柳井市で江戸時代から伝わる民芸品「柳井金魚ちょうちん」を制作するワークショップを和歌山支店(和歌山市六番丁)で開催。ガールスカウト和歌山県連盟第4・6団の小学3年生から中学2年生12人が参加し、法人営業部のスタッフと一緒に、和紙と竹ひごで作られた金魚型のちょうちんにヒレや目を貼り付け、うろこなどを描き、表情豊かなオリジナルの金魚ちょうちんを作りました。

同ワークショップは、JR和歌山駅から和歌山城、南海和歌山市駅をつなぐイルミネーション「けやきライトパレード」をプロデュースする「タカショーデジテック」(海南市南赤坂)とあかりのアートイベントなどを手掛ける「オフィスミゴト」(東京都渋谷区)の協力を得て実施。完成した「柳井金魚ちょうちん」は、「日本あかり博×けやきライトパレードby フェスタ・ルーチェ」(下記参照)の展示作品となって、ウエーブのようにきらめきながら上空をそよいでいます。

ワークショップに参加した和歌山市の小学4年生・湯浅結月さんは「ヒレを付けるのが難しかった。展示されている作品を見に行きたい」と話していました。

全国の“祭りあかり”が和歌山に大集

和歌山市の夜を彩る「けやきライトパレード」「和歌山城～光の回廊」「フェスタ・ルーチェ」に続く、4つ目の“あかりコンテンツ”として今冬初開催の「日本あかり博×けやきライトパレードby フェスタ・ルーチェ」。
「青森ねぶた祭」「秋田竿燈(かんとう)まつり」など、日本を代表する“祭りあかり”にLED照明の演出を加えてアート作品に。「鯛車(たいぐるま)」「金魚ねぷた」「柳井金魚ちょうちん」の“三大魚あかり”も一堂に集まり、紀州藩と水戸藩の“あかりの共同展示”など、ライトアップやイルミネーションといった夜間の景観演出とは異なる「あかりの企画展」は、3月29日(日)まで。NTT西日本和歌山支店(同市一番丁)で鑑賞できます(下記参照)。

㊤ワークショップで制作した「柳井金魚ちょうちん」の展示作品。㊦「秋田竿燈まつり」と「山口七夕ちょうちんまつり」の共演


日本あかり博×けやきライトパレード by フェスタ・ルーチェ

開催日時3月29日(日)まで金・土・日曜、祝日17:00～21:00(最終入場20:30)
入場料大人1000円、学生500円、未就学児無料

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  2. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
  3. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  4. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
  5. リビング和歌山2025年12月20日号「寒い日のお楽しみ せいろ蒸し日和」

    2025/12/18

    寒い日のお楽しみ
    せいろ蒸し日和
     寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  2. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  3. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  4. 2025/12/25

    2025年年末年始号

  5. 2025/12/18

    2025年12月20日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。