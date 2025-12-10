勝手に発表！ 放送業界
今年の漢字とは？
毎年、何かと話題となる今年の漢字。では、今年の放送業界の漢字って何か。候補の一つが「配」。今年は特に、事前や同時、見逃しなど番組の「配信」が極めて重視されている。また、あらゆるところに「配慮」し、危うい「気配」にも敏感でいないといけない。続いての候補は「映」。取材先は画面に映(ば)えるものを選ぶ傾向に。ラジオでも、映えを意識した画像をSNSに上げている。
ちなみに、昨年の漢字は愛(あい)を挙げた。生成AIの「あい」を指すのだが、今年はその流れもあって、別の「曖(あい)」も押したい。放送業界にも今や、生成AIはかなり入り込んでいる。ナレーション原稿や声、テロップ編集など、AIを活用しているのも事実。だが、調べ物をすると、真偽の見極めが甘く、「曖昧」なのだ。番組企画などの発想力でも、AIは「曖昧」で的を射ていない。他にも、相次ぐ局の不祥事に、責任の所在は未だに「曖昧」。テレビの評価基準も、視聴率か配信再生数かSNS反応か、まだ「曖昧」だ。さらに、物価高の中、われわれのギャラも…。いや、そこは明確にお願いしたい。
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…