 

Present

はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「どうしても捨てられないもの」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
応募締め切り 12/17(水)  当日消印有効

  • Aゼクトハウス・ビファーキュヴェ・ゼクト・ブリュット

    1人

     ドイツ・ファルツ地方の「ゼクトハウス・ビファー・キュヴェ・ゼクト・ブリュット」(2860円)を1人に。8年以上瓶内熟成させた秀逸な泡立ちが特徴のスパークリング(白)。しっかりとした酸味と厚みのある味わいが特徴。複雑ながらも奥深く、和食のだしのうまみにも寄り添う泡モノです。

    【提供】
      わいんでぐち  073(424)5136

  • B中島みゆき 劇場版ライブセレクション2 鑑賞チケット

    1組

     中島みゆきのコンサートが、スクリーンでよみがえる！ 過去に公開されたコンサート映像3作品を一挙公開する「中島みゆき 劇場版 ライブセレクション2」。名曲の数々が大迫力のサウンドで堪能できます。2026年1月2日(金)からイオンシネマ和歌山で上映される鑑賞チケットをペア1組にプレゼント。

    【提供】
    イオンシネマ和歌山  073(456)5055

  • C家族写真の撮影

    1組

    スタジオファイル家族写真

    ※写真はイメージ


     あなたと家族の“今”を、写真に残しませんか。フォトスタジオ「スタジオ・ファイン」(和歌山市中之島)では、プロカメラマンがその人らしさあふれる自然な瞬間をとらえ、丁寧に撮影します。キャビネサイズ・フレーム付き撮影プラン(1万1000円)を1組にプレゼント。
    ※衣装・小物は別途料金

    【提供】
    スタジオ・ファイン　073(432)0666

