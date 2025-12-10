はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「どうしても捨てられないもの」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
|応募締め切り
|12/17(水) 当日消印有効
-
Aゼクトハウス・ビファーキュヴェ・ゼクト・ブリュット
1人
ドイツ・ファルツ地方の「ゼクトハウス・ビファー・キュヴェ・ゼクト・ブリュット」(2860円)を1人に。8年以上瓶内熟成させた秀逸な泡立ちが特徴のスパークリング(白)。しっかりとした酸味と厚みのある味わいが特徴。複雑ながらも奥深く、和食のだしのうまみにも寄り添う泡モノです。
【提供】
わいんでぐち 073(424)5136
-
B中島みゆき 劇場版ライブセレクション2 鑑賞チケット
1組
中島みゆきのコンサートが、スクリーンでよみがえる！ 過去に公開されたコンサート映像3作品を一挙公開する「中島みゆき 劇場版 ライブセレクション2」。名曲の数々が大迫力のサウンドで堪能できます。2026年1月2日(金)からイオンシネマ和歌山で上映される鑑賞チケットをペア1組にプレゼント。
【提供】
イオンシネマ和歌山 073(456)5055
-
C家族写真の撮影
1組
あなたと家族の“今”を、写真に残しませんか。フォトスタジオ「スタジオ・ファイン」(和歌山市中之島)では、プロカメラマンがその人らしさあふれる自然な瞬間をとらえ、丁寧に撮影します。キャビネサイズ・フレーム付き撮影プラン(1万1000円)を1組にプレゼント。
※衣装・小物は別途料金
【提供】
スタジオ・ファイン 073(432)0666
おすすめ記事
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…