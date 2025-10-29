北ぶらの新たな空間整備、まちづくりに
和歌山市の北ぶらくり丁商店街に突如現れた「インフラゼロハウス」。電気と水を自給し、環境、防災の両側面から注目を浴びるこの建物を使った実証実験「北ぶらリミックスプロジェクト」が、12月28日(日)まで同商店街で行われます。
事業主体は、団地の管理や都市再生を手がける「都市再生機構(UR都市機構)西日本支社」(大阪市北区)。団地リノベーションでタッグを組む「MUJI HOUSE(ムジハウス)」(東京都文京区)と共同で、防災・減災・環境配慮の啓発活動、地域活性化やコミュニティーの形成など持続的なまちづくりにつながる活動を実施します。
その拠点となるのが、10月12日に開設された「インフラゼロハウス北ぶら支店(北ぶらサニーパーク)」。「MUJI HOUSE」が開発した「インフラゼロハウス」は、「リビング棟」と「ユーティリティ棟」からなるトレーラーハウスで、太陽光発電、蓄電池、バイオトイレなどが搭載されています。期間中は、広く一般に開放され、さまざまなイベント(下参照)やワークショップに使われる他、ポップアップストアや、アンケート・アイデア実践の場としても活用されます。
今年8月31日から10月3日まで、大阪府河内長野市の南花台団地で、団地および周辺地域の住民を対象にした同様の実証実験が行われ、次はまちなかに場所を移動。ターゲットを変えて、今後アーケードが撤去される北ぶらくり丁の空間整備、にぎわい創出の可能性を探ります。イベント詳細はインスタグラムを参照してください。
CCB(カレーパン・カルチャー・バル)
11月9日(日)午後4時～9時
キッチンカーや飲食ブースが多数出店。
アーケード内にリングを組み、紀州ぶんだらプロレスが興行を開催(観戦無料、一部テーブル席有料)。eスポーツも体験できます。
お問い合わせ
|営業時間
|毎週火～木曜正午～午後6時、
毎月第2・4土・日曜午前11時～午後4時(変更される場合あり)
|電話番号
|06(4799)1172UR都市機構西日本支社都市再生業務部
|@infrazerohouse_wakayama
