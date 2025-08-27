口から始まる健康づくりvol.89
大人からでも遅くない 目立たないマウスピース矯正
- 2025/8/28
- みんなの健康
- 歯医者さんに聞きました！（口から始まる健康づくり）
食事や歯みがきもしやすいのが特徴
信頼できる医師のもとで治療を
見た目だけでなく、全身の健康に深く関わる歯並び。噛(か)み合わせが悪いと食べ物をしっかりと噛むことができず、胃腸に負担がかかるほか、歯の重なりによって歯磨きが難しくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯並びを整えることは、見た目や機能面だけでなく、健康面、心理面などに影響。近年は矯正治療の選択肢が広がり、「目立ちにくいマウスピース矯正」が人気を集めています。
マウスピース矯正の中でも代表的なのが、アメリカ発の「インビザライン」。世界100カ国以上で導入され、1200万人以上の治療実績があります。透明に近い「アライナー」と呼ばれる装置を歯に装着し、独自の3Dシミュレーションで治療のゴールを可視化。段階ごとに新しいアライナーへ交換しながら歯を少しずつ動かします。金属を使わないためアレルギーの心配がなく、通院回数も少なめ。痛みや違和感も比較的少ないのが特徴です。
ただし、1日21時間以上の装着が必須であり、自己管理が欠かせません。食事や歯磨きのときには取り外す必要があるため、装着時間を守れない人には向いていないケースも。そういった自己管理が困難な場合や、症例によってはワイヤー矯正の方が適している場合があります。
「前歯だけ」「気になる部分だけ」といった部分矯正もありますが、これは噛み合わせや奥歯に大きな問題がないことが前提。噛み合わせに問題がある場合、部分矯正だけでは対応できず、全体矯正が必要に。無理に部分矯正を行うと噛み合わせが悪化する可能性があるため、歯科医師と十分に相談して治療を進めてください。
また、矯正は基本的には保険適用外。費用が高額になりがちです。安価だから危険というわけではありませんが、過度に安いサービスには注意が必要です。矯正のメリット・デメリットをきちんと説明し、悩みや不安に寄り添ってくれるクリニックを選ぶことが大切です。長期的な治療ではありますが、歯並びが整えば口元のコンプレックスが解消され、自信を持って笑えるようになります。まず、信頼できる歯科医師に相談し、自分に合った治療法を見極めましょう。
(川崎豪彦)
|店舗名
|かわさきデンタルクリニック
|電話番号
|073-488-5489
|Webサイト
|https://www.kawasakidentalclinic.com/
|住所
|〒640-8451 和歌山市中573-19-403
ふじと台ステーションビル エスタシオン EAST 4階
|営業時間（診療時間）
|9：30～13：00、14：30～19：00
火曜日は9：30～15：00
金曜日・土曜日は18：00まで
|定休日(休診日)
|日曜・祝日
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/8/28自然界の脅威に備えよう
人と自然の“キケンな遭遇”
出合ったらどうしよう！？秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
-
2025/8/21あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
免疫細胞のはなし私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
-
2025/8/7語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
-
2025/7/31専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
ブーム再燃！アサイーボウルまだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
-
2025/7/24進化する「北ぶらくり丁」レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…