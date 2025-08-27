 

口から始まる健康づくりvol.89
大人からでも遅くない 目立たないマウスピース矯正

食事や歯みがきもしやすいのが特徴
信頼できる医師のもとで治療を

 見た目だけでなく、全身の健康に深く関わる歯並び。噛(か)み合わせが悪いと食べ物をしっかりと噛むことができず、胃腸に負担がかかるほか、歯の重なりによって歯磨きが難しくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯並びを整えることは、見た目や機能面だけでなく、健康面、心理面などに影響。近年は矯正治療の選択肢が広がり、「目立ちにくいマウスピース矯正」が人気を集めています。

マウスピース矯正の中でも代表的なのが、アメリカ発の「インビザライン」。世界100カ国以上で導入され、1200万人以上の治療実績があります。透明に近い「アライナー」と呼ばれる装置を歯に装着し、独自の3Dシミュレーションで治療のゴールを可視化。段階ごとに新しいアライナーへ交換しながら歯を少しずつ動かします。金属を使わないためアレルギーの心配がなく、通院回数も少なめ。痛みや違和感も比較的少ないのが特徴です。

ただし、1日21時間以上の装着が必須であり、自己管理が欠かせません。食事や歯磨きのときには取り外す必要があるため、装着時間を守れない人には向いていないケースも。そういった自己管理が困難な場合や、症例によってはワイヤー矯正の方が適している場合があります。

「前歯だけ」「気になる部分だけ」といった部分矯正もありますが、これは噛み合わせや奥歯に大きな問題がないことが前提。噛み合わせに問題がある場合、部分矯正だけでは対応できず、全体矯正が必要に。無理に部分矯正を行うと噛み合わせが悪化する可能性があるため、歯科医師と十分に相談して治療を進めてください。

また、矯正は基本的には保険適用外。費用が高額になりがちです。安価だから危険というわけではありませんが、過度に安いサービスには注意が必要です。矯正のメリット・デメリットをきちんと説明し、悩みや不安に寄り添ってくれるクリニックを選ぶことが大切です。長期的な治療ではありますが、歯並びが整えば口元のコンプレックスが解消され、自信を持って笑えるようになります。まず、信頼できる歯科医師に相談し、自分に合った治療法を見極めましょう。
(川崎豪彦)

マウスピース矯正の特徴

透明で目立たない
装置治療ゴールを可視化する3Dプログラム
金属アレルギーの心配がない
着脱可能で清掃しやすい
痛みや違和感が少ない
1日21時間以上の装着が必須
ワイヤー矯正と比べて通院回数が少なめ
難症例には不向きな場合あり

 

店舗名かわさきデンタルクリニック
電話番号073-488-5489
Webサイトhttps://www.kawasakidentalclinic.com/
住所〒640-8451　和歌山市中573-19-403
ふじと台ステーションビル エスタシオン EAST 4階
営業時間（診療時間）9：30～13：00、14：30～19：00
火曜日は9：30～15：00
金曜日・土曜日は18：00まで
定休日(休診日)
日曜・祝日

みんなの健康

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう！？」

    2025/8/28

    自然界の脅威に備えよう
    人と自然の“キケンな遭遇”
    出合ったらどうしよう！？
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
  2. リビング和歌山2025年8月23日号「あなたのその行動が働きを鈍くしているかも 免疫細胞のはなし」

    2025/8/21

    あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
    免疫細胞のはなし
     私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
  3. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」

    2025/8/7

    語り継ぐ体験、記録で伝える
    戦後80年、未来へ残す記憶
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
  4. リビング和歌山2025年8月2日号「専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード ブーム再燃！アサイーボウル」

    2025/7/31

    専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
    ブーム再燃！アサイーボウル
      まだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
  5. リビング和歌山2025年7月26日号「進化する「北ぶらくり丁」」

    2025/7/24

    進化する「北ぶらくり丁」
     レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/8/28

    2025年8月30日号

  2. 2025/8/21

    2025年8月23日号

  3. 2025/8/7

    2025年8月9日号

  4. 2025/7/31

    2025年8月2日号

  5. 2025/7/24

    2025年7月26日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。