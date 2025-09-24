 

口から始まる健康づくりvol.90
進化する入れ歯治療 ノンクラスプデンチャー

失った歯をあきらめない
広がる治療の選択肢

 歯を失ったときの治療法である「入れ歯(義歯)」。近年はその選択肢が広がり、見た目にも使い心地にも配慮された入れ歯が登場しています。中でも、近年注目されているのが「ノンクラスプデンチャー」です。

金属のバネ(クラスプ)を使わず、歯ぐきに近い色の柔軟な樹脂で作られた部分入れ歯・ノンクラスプデンチャー。装着時に金属が見えず、自然な見た目で、軽くてフィット感にも優れています。従来の入れ歯にありがちな見た目の違和感や装着時の異物感が少ないことが大きなメリットです。

従来の部分入れ歯は、しっかりと固定できる安定性が強みですが、金属部分が目立ちやすく、支えとなる歯に負担がかかるというデメリットも。ノンクラスプデンチャーは、歯ぐきや歯に自然にフィットするデザインのため、残存歯への負担が少ないという特徴があります。

入れ歯以外の治療法として「インプラント」や「ブリッジ」も選択肢。インプラントは人工歯根をあごの骨に埋め込む方法で、自分の歯のような噛(か)み心地と審美性を実現できますが、骨の量が不足していたり、全身疾患などの影響で外科的処置が難しいケースもあるため、すべての方に適応できる治療法ではありません。そんな場合には、入れ歯やブリッジといった治療が有効な選択肢となります。

ブリッジは、失った歯の両隣を支えにして人工歯を固定する治療法で、装着時の違和感が少なく、自然な噛み心地が得られます。一方、両隣の歯を大きく削らなければならない点や、支える歯に過度な負担がかかってしまうという欠点も。

そんな中、ノンクラスプデンチャーは、審美性や快適性に優れた入れ歯の進化形ともいえる存在です。インプラントが難しい人や、外科処置を避けたい方にも受け入れやすい治療法。ただし、保険適用外で自費診療となるため、費用面での注意が必要です。

「歯を失うのは年齢のせい」と思われがち。しかし、実際には日々のケアの積み重ねと、そのときどきに選択した治療が歯の将来に大きく影響します。歯が抜けたまま放置してしまうと、隣の歯が傾いたり、噛み合わせが崩れたりして、さらに歯を失いやすくなる悪循環に陥ることも。大切なのは、しっかり噛むことをあきらめないことです。今ある歯を大切にし、抜けた歯がある場合には、なるべく早めに信頼できる歯科医に相談して、自分に合った治療方法を選びましょう。(川崎豪彦)

 

店舗名かわさきデンタルクリニック
電話番号073-488-5489
Webサイトhttps://www.kawasakidentalclinic.com/
住所〒640-8451　和歌山市中573-19-403
ふじと台ステーションビル エスタシオン EAST 4階
営業時間（診療時間）9：30～13：00、14：30～19：00
火曜日は9：30～15：00
金曜日・土曜日は18：00まで
定休日(休診日)
日曜・祝日

みんなの健康

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年9月27日号「“無理をしない”を合言葉に 仕事も家庭も全力投球」

    2025/9/25

    “無理をしない”を合言葉に
    仕事も家庭も全力投球
     9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
  2. リビング和歌山2025年9月20日号「あなたのアイドルを探せ！！ 【推し活】アニマル総選挙！」

    2025/9/18

    あなたのアイドルを探せ！！
    【推し活】アニマル総選挙！
     ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
  3. リビング和歌山2025年9月13日号「行ってみたから伝えたい！ 大阪関西 万博体験レポート」

    2025/9/11

    行ってみたから伝えたい！
    大阪関西 万博体験レポート
     今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
  4. リビング和歌山2025年9月6日号「和歌山のヒガシから新着情報 これが新しい橋本です」

    2025/9/4

    和歌山のヒガシから新着情報
    これが新しい橋本です
    橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
  5. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう！？」

    2025/8/28

    自然界の脅威に備えよう
    人と自然の“キケンな遭遇”
    出合ったらどうしよう！？
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/9/25

    2025年9月27日号

  2. 2025/9/18

    2025年9月20日号

  3. 2025/9/11

    2025年9月13日号

  4. 2025/9/4

    2025年9月6日号

  5. 2025/8/28

    2025年8月30日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。