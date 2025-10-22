口から始まる健康づくりvol.91
進化するインプラント 年齢やイメージであきらめる前に
- 2025/10/23
- みんなの健康
- 歯医者さんに聞きました！（口から始まる健康づくり）
実は年齢の上限がないインプラント
まずは信頼できる歯科医師に相談を
歯を失ったときの治療法として広く知られる「インプラント」。けれども、「手術がこわい」「年齢的に無理では？」「費用が高そう」といった声も多く聞かれます。以前は、高額で高リスクというイメージが先行していたかもしれません。しかし近年、医療技術や設備の進歩により、インプラント治療はより身近なものへと変わってきています。
インプラントとは、人工の歯根(インプラント)をあごの骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法。見た目が自然で、自分の歯のようにしっかり噛(か)めるのが最大の魅力です。取り外しの必要がなく、周囲の健康な歯を削る必要もありません。
インプラントは手術を伴う治療のため、全身の健康状態やあごの骨の量・質によっては適応できない場合もあります。また、費用は保険適用外となることがほとんどで、治療にはある程度の時間と予算が必要です。
年配者の中には、「年だからもうできない」と諦めてしまう人もいますが、年齢がインプラントの適応を決めるわけではありません。近年は70代・80代でインプラント治療を受ける人も増えており、健康状態と骨の状態がしっかりしていれば、高齢でも問題なく行えるケースは多くあります。自身だけで判断せず、まずは専門医に相談してみることが大切です。
インプラント以外の治療法としては、入れ歯やブリッジがあります。
入れ歯は着脱が可能で、費用も比較的抑えられますが、安定性に欠けたり、話しにくさ・違和感が出ることも多々。ブリッジは見た目や噛み心地が自然ですが、両隣の健康な歯を削る必要があるなどの負担が伴います。
こうした比較からも、インプラントは「噛む力」「見た目」「他の歯への負担の少なさ」という点で、非常に優れた治療法といえます。もちろんすべての人に適しているとは限りませんが、入れ歯しかないと考えている人にとって、新たな選択肢となります。
最近は低価格で提供されているインプラント治療もありますが、極端に格安の治療を選んでしまうと思わぬトラブルにつながるケースも。使用する素材や治療前の検査、アフターケアが不十分では、せっかくのインプラントも長持ちしません。
だからこそ大切なのは、きちんと相談できる歯科医院を選ぶことです。実績や症例数、説明の丁寧さ、治療後のサポート体制なども重視して、自身が安心して任せられるクリニックを見つけましょう。
噛む力は、食事を楽しむだけでなく、全身の健康や生活の質に大きく関係します。インプラントを正しく知り、必要に応じて前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
(川崎豪彦)
|店舗名
|かわさきデンタルクリニック
|電話番号
|073-488-5489
|Webサイト
|https://www.kawasakidentalclinic.com/
|住所
|〒640-8451 和歌山市中573-19-403
ふじと台ステーションビル エスタシオン EAST 4階
|営業時間（診療時間）
|9：30～13：00、14：30～19：00
火曜日は9：30～15：00
金曜日・土曜日は18：00まで
|定休日(休診日)
|日曜・祝日
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
-
2025/10/16ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
今日も社会を動かす場所で近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
-
2025/10/9勝手にリビングノーベル食文化賞各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
-
2025/9/25“無理をしない”を合言葉に
仕事も家庭も全力投球9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…