口から始まる健康づくりvol.97

6月から！ 予約キャンセルに関わる

厚生労働省の新方針

治療の遅れを防ぐためにも

早めの連絡と計画的な通院を

2026年6月1日(月)から、厚生労働省の新しい方針により、保険診療でも一定の条件を満たした場合に予約のキャンセル料を設定できるようになりました。患者さん都合による診察日の直前キャンセルに限り、事前説明と同意を前提として費用徴収が認められる形です。

この変更について、「厳しくなった」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし私たち歯科医院として大切にしたいのは、費用の問題だけではなく、患者さんに必要な治療を必要なタイミングで確実に届けるための仕組みづくりという視点です。歯科治療は、一人一人に診療時間を確保し、器具の準備や滅菌、使用材料の手配を行ったうえでお迎えしています。治療内容によっては通常より長い時間枠や専門的な準備が必要になることもあるため、無断キャンセルや直前の変更があると、その時間に本来診療できたはずの別の患者さんの受診機会を失わせてしまうことがあります。

また、キャンセルによって影響を受けるのは、歯科医院の予約枠だけではありません。患者さんご自身の治療が予定より遅れてしまうことによるリスクも。歯科治療にはそれぞれ適切なタイミングがあります。小さな虫歯でも、治療が先延ばしになることで神経まで進行し、治療回数や費用、身体への負担が増えてしまうことがあります。歯周病も同様に、定期的な処置が遅れることで炎症が進み、歯を支える骨へのダメージが大きくなる可能性も。つまり、予約の延期や無断キャンセルは、結果として患者さん自身の健康を損なう原因にもなり得るのです。適切なタイミングで適切な治療を受けることが、症状の悪化を防ぎ、より負担の少ない治療につながります。

もちろん、急な体調不良や家庭、仕事の事情など、やむを得ない事情による変更は誰にでも起こり得ます。そのような場合に大切なのは、無理をして来院することではなく、できるだけ早めに歯科医院へご連絡いただくことです。早めの相談があれば、別の日の案内や他の患者さんへの診療枠の調整も可能になります。

歯科治療は、患者さんと歯科医療者が一緒に進めていくものです。その土台となるのが、お互いを思いやる信頼関係です。歯科医師と患者さんが信頼関係を築きながら、最適なタイミングで適切な治療を進めていくことが、長く健康なお口を守る第一歩です。

(川崎豪彦)