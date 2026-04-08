 

名探偵コナン ハイウェイの堕天使
4月10日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

バイクの祭典を舞台にしたバトルミステリー

 国民的人気シリーズ「名探偵コナン」劇場版第29作。横浜を舞台に、迫力のバイクアクションと新たな事件の真相が交差します。

横浜・みなとみらいで開催される「神奈川モーターサイクルフェスティバル」。コナンたちは蘭、園子、小五郎らとともに会場へ向かう途中、暴走する謎の黒いバイクに遭遇します。その車体は最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」に酷似しており、やがて「ルシファー」と呼ばれることに。神奈川県警交通機動隊の萩原千速も追跡に加わりますが、彼女の脳裏には弟・萩原研二と松田陣平にまつわる記憶が浮かび…。

監督 蓮井隆弘
出演 高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/沢城みゆき/三木眞一郎/神奈延年/横浜流星/畑芽育/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
4/10から上映 名探偵コナン ハイウェイの堕天使/ハムネット
上映中 AKIRA(PG12)/黄金泥棒/炎かがよへ/劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！/映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台/鬼の花嫁/映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城/私がビーバーになる時/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
4/10から上映 名探偵コナン ハイウェイの堕天使/大丈夫、大丈夫、大丈夫！/かもめ食堂
上映中 津田寛治に撮休はない/ザ・ブライド！(PG12)/俺たちのアナコンダ/映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台/鬼の花嫁/プロジェクト・ヘイル・メアリー/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「名探偵コナン」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。4月15日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。 

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