はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、下記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「今も心に残っている、お母さんの一言」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
|応募締め切り
|4/15(水)当日消印有効
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Aサティス・ディ・プレミアム
1人フレンチオークとアメリカンオークの熟成樽(だる)で6カ月熟成させた、ビターチョコレートのような余韻が残る赤ワイン「サティス・ディ・プレミアム」(2200円)。酸味、渋み、糖度のバランスが良く、“濃い味わい”が特徴です。飲みやすいので、外でのBBQなど、人が集まる食事シーンに活躍する一本。
【提供】
わいんでぐち 073(424)5136
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B「あじかん」焙煎ごぼう人気商品詰め合わせ
5人
食品メーカー「あじかん」の「ごぼう茶」は、ごぼう茶市場13年連続売り上げナンバーワンを達成(TPCマーケティングリサーチ調べ)。「焙煎ごぼう茶」で培ったノウハウで開発した、カカオを使用していないのにチョコレートのような香りと口溶けの新感覚スイーツ「GOVOCE(ゴボーチェ)」とセットで。
【提供】
あじかん 082(535)5050
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C家族写真の撮影
1組
フォトスタジオ「スタジオ・ファイン」(和歌山市中之島)では、プロカメラマンがその人らしさがあふれる自然な表情を引き出し撮影します。あなたと家族の大切な“今”を、写真に残しませんか。キャビネサイズ・フレーム付き撮影プラン(1万1000円)を1組にプレゼント。
※衣装・小物は別途料金
【提供】
スタジオ・ファイン 073(432)0666
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