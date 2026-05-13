君のクイズ

5月15日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

見る人すべてがクイズの参加者に

日本推理作家協会賞を受賞した、小川哲の話題作「君のクイズ」が待望の実写映画化。中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシら実力派キャストが集結し、“クイズ”を題材にした新感覚ミステリーが描かれます。

舞台は賞金1000万円をかけた生放送クイズ番組「Q-1グランプリ」決勝戦。絶対王者・三島玲央と、本庄絆が優勝を争う中、最終問題で本庄は問題を1文字も聞かずに解答ボタンを押し、正解してしまいます。やらせなのか、超能力なのか、それとも巧妙なトリックなのか。三島は、この前代未聞の“謎”の真相を追い始めます。

監督 吉野耕平 出演 中村倫也/神木隆之介/ムロツヨシ/森川葵/福澤重文/白宮みずほ/ユースケ・サンタマリア/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 5/15から上映 君のクイズ/スマッシング・マシーン/映画 正直不動産/機動警察パトレイバー EZY File 1/Perfume“コールドスリープ” 25 years Document 上映中 ひつじ探偵団/未来(PG12)/グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション/人はなぜラブレターを書くのか/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 5/15から上映 君のクイズ/スマッシング・マシーン/映画 正直不動産/チェイサーゲームW 水魚の交わり/Stray Kids : The dominATE Experience 上映中 ひつじ探偵団/未来(PG12)/グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション/幕末ヒポクラテスたち/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを