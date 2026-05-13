 

君のクイズ
5月15日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

君のクイズ

見る人すべてがクイズの参加者に

 日本推理作家協会賞を受賞した、小川哲の話題作「君のクイズ」が待望の実写映画化。中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシら実力派キャストが集結し、“クイズ”を題材にした新感覚ミステリーが描かれます。

舞台は賞金1000万円をかけた生放送クイズ番組「Q-1グランプリ」決勝戦。絶対王者・三島玲央と、本庄絆が優勝を争う中、最終問題で本庄は問題を1文字も聞かずに解答ボタンを押し、正解してしまいます。やらせなのか、超能力なのか、それとも巧妙なトリックなのか。三島は、この前代未聞の“謎”の真相を追い始めます。

監督 吉野耕平
出演 中村倫也/神木隆之介/ムロツヨシ/森川葵/福澤重文/白宮みずほ/ユースケ・サンタマリア/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
5/15から上映 君のクイズ/スマッシング・マシーン/映画 正直不動産/機動警察パトレイバー EZY File 1/Perfume“コールドスリープ” 25 years Document
上映中 ひつじ探偵団/未来(PG12)/グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション/人はなぜラブレターを書くのか/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
5/15から上映 君のクイズ/スマッシング・マシーン/映画 正直不動産/チェイサーゲームW 水魚の交わり/Stray Kids : The dominATE Experience
上映中 ひつじ探偵団/未来(PG12)/グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション/幕末ヒポクラテスたち/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「君のクイズ」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。5月20日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。 

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年5月16日号「世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ Japanese pepperぶどう山椒」

    2026/5/14

    世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
    Japanese pepperぶどう山椒
     世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…

  2. 2026/5/7

    Happy MOTHER’s DAY　わかやまクラフト作家展
    天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…

  3. 2026/5/7

    1枚から広がるおいしさ
    スイーツも食事も！今どきクレープ
     おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
  4. リビング和歌山2026年4月25日号「 4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生 「海南ハレアメ」開園」

    2026/4/23

    4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生
    「海南ハレアメ」開園
     子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…

  5. 2026/4/16

    貴志川線20周年
    新たな挑戦、まちづくりへ出発進行！
     和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/14

    2026年5月16日号

  2. 2026/5/7

    2026年5月9日号

  3. 2026/4/23

    2026年4月25日号

  4. 2026/4/16

    2026年4月18日号

  5. 2026/4/9

    2026年4月11日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。