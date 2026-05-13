君のクイズ
5月15日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/5/14
- コーナー
- Cinema Preview
見る人すべてがクイズの参加者に
日本推理作家協会賞を受賞した、小川哲の話題作「君のクイズ」が待望の実写映画化。中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシら実力派キャストが集結し、“クイズ”を題材にした新感覚ミステリーが描かれます。
舞台は賞金1000万円をかけた生放送クイズ番組「Q-1グランプリ」決勝戦。絶対王者・三島玲央と、本庄絆が優勝を争う中、最終問題で本庄は問題を1文字も聞かずに解答ボタンを押し、正解してしまいます。やらせなのか、超能力なのか、それとも巧妙なトリックなのか。三島は、この前代未聞の“謎”の真相を追い始めます。
|監督
|吉野耕平
|出演
|中村倫也/神木隆之介/ムロツヨシ/森川葵/福澤重文/白宮みずほ/ユースケ・サンタマリア/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|5/15から上映
|君のクイズ/スマッシング・マシーン/映画 正直不動産/機動警察パトレイバー EZY File 1/Perfume“コールドスリープ” 25 years Document
|上映中
|ひつじ探偵団/未来(PG12)/グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション/人はなぜラブレターを書くのか/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|5/15から上映
|君のクイズ/スマッシング・マシーン/映画 正直不動産/チェイサーゲームW 水魚の交わり/Stray Kids : The dominATE Experience
|上映中
|ひつじ探偵団/未来(PG12)/グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション/幕末ヒポクラテスたち/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「君のクイズ」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。5月20日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
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