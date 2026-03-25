和歌山市の市立中学校

新制服今春から着用スタート！

和歌山市では4月から、市立中学校で共通デザインの新制服が導入されます。長年親しまれてきたつめ襟の学生服やセーラー服。親世代も袖を通した“中学生の象徴”が静かに役目を終え、和歌山市の中学校は大きな節目を迎えようとしています。

多様性・機能性に配慮

選択の幅を広げる制服へ

3種類の制服の中から投票で選ばれた新制服(左写真)が、ついにこの4月から和歌山市立中学校で導入されます。選定にあたっては、小学生、中学生、保護者などを対象に、2024年8月から9月にかけて投票を実施。多くの声をもとに選ばれました。

新制服導入の背景にあるのは、多様性への配慮と機能性。学校ごとに異なっていた制服を共通化することで、お下がりやリユースもしやすくなり、保護者の経済的負担の軽減も期待されます。

和歌山市教育委員会・学校支援課の担当者は、「誰もが安心して自分らしく学校生活を送れる新制服を目指しました。着やすさや選びやすさにも配慮しながら何年もかけて検討しました。多くの意見を踏まえ、納得感のある形に整えていくことに苦労しました」と、新制服導入の経緯や思いを話します。

学校ごとに運用ルールに差

自分らしい着こなし

新制服は、トップスにブレザーを採用し、ボトムスはスラックスかスカートを自由に選べます。さらに、ベストやセーター、カーディガン、ポロシャツ、ネクタイなどを組み合わせた着こなしも可能になります。

ただし、こうしたアイテムの着用方法や時期など、細かな決まりは学校ごとに異なり、セーターや防寒着の扱いにも違いがあります。選べる幅が広がる一方で、導入後も各校の実情に応じた運用が続きそうです。

例えば西浜中学校では、ブレザーの中に着るものはカッターシャツかポロシャツとし、色は白か青系、柄はワンポイントまで可としています。寒い日は中間着として、セーターやカーディガン、ベストなどを着用し、体温調整を図ります。ベルトは華美でないもの、通学用の靴は運動靴に限るなど、共通制服であっても細かな運用には学校ごとの特色があります。登下校時の身だしなみや、毎日の過ごしやすさにも細やかな配慮が見られます。

「校則は生徒と一緒に作っていきたい。アンケートを取ったり、生の意見を聞いたりしながら、柔軟に対応していく予定。生徒や保護者の思いを反映した校則づくりを進め、よりよい学校生活が送れるよう努めていきます」と、西浜中学校の溝渕校長は話します。

学校によってルールはさまざま！

※イラストはイメージです

気になる新制服、実際どうなの？

保護者の声を聞いてみました

動きやすく、おしゃれ

洗濯しやすいのが魅力

新しい制服は軽くてストレッチ性があり、とても動きやすそうです。洗濯機で丸洗いできるのもうれしいですね。学生服とはまた違ったデザイン性があり、おしゃれで今どきの雰囲気もあって、とてもすてきだと思います。

白いラインが上品

長く愛着を持てそう

ブレザーの襟の縁に入った白いラインが、さりげないアクセントになっていて、上品さを感じます。落ち着いたデザインなので、これから思春期を迎える子どもが成長していく時期にも、長く愛着を持って着られそうです。

新中学1年生の声を聞いてみました

着心地よく

自分らしさも出せそう

着心地がよくて気に入っています。セーラー服も着てみたかったけれど、新制服もかわいいです。夏服も動きやすく、涼しそうなので楽しみ。カッターシャツやポロシャツなどを選択でき、自分らしさも出せそうです。

憧れのブレザー

スニーカーも合いそう

ブレザーに憧れていたので、うれしいです。落ち着いた雰囲気で、チェック柄のスカートの組み合わせがかわいらしくて、気に入っています。入学する中学校ではスニーカーが校則ですが、相性もよさそう。

制服を買う時のポイント

店舗によって価格、素材、特典、アフターサービスなどが異なります。購入前にしっかり確認しましょう。

3年間の成長を見越して少し大きめを選びます。必ず本人が試着して動きやすさや着心地の確認を。

入学予定の中学校の制服のルールに注意。ブレザーの中のシャツの色や柄は学校によって異なります。

◎和歌山市立中学校・義務教育学校(後期課程)新制服取扱店

※ブレザー、スカート、スラックスは全店舗で扱っています。詳細は各店舗に問い合わせを

参加者募集

制服生地で作る

スカポワークショップ

学校制服専門店の「エイコーコジマ」の協力により、ワークショップを企画しました。スカートのプリーツを生かした、実用的でかわいいポシェット「スカポ」(写真)作りに挑戦！ 制服生地のキットを使い、ミシンで仕上げます。

開催場所 エイコーコジマ(和歌山市市小路126-12) 開催日時 5月17日(日)

①午前10時～ ②午後1時～ ③午後3時〜

※各回約1～2時間、定員は各回2組 参加費 4800円 対象 小学6年生以上

※親子で1組としての参加も可 申し込み方法 メールで「スカポワークショップ」と明記の上、氏名、年齢、希望時間、電話番号を記入して応募

mou@living-web.net 締め切り 4月12日(日)

応募多数の場合は抽選。当選者にだけメール、または電話で連絡します ※メールや電話で連絡が取れない場合は、参加できません 問い合わせ 073(428)0281

和歌山リビング新聞社 【営業時間】

午前9時半～正午、午後1時～6時半 【休業日】

土・日曜、祝日

思い出の制服を

「スカポ」にリメイク

大切にしまっていた制服。もう着ることはないけれど、思い出として残しておきたい。そんな人のためのサービスがあります。 使わなくなったスカートを持ち込めば「スカポ」にリメイク。思い出を新たな形で残せます。