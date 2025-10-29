 

四季の郷公園にアイススケート場
県内初の屋外設置型、今年12月に誕生
クラファンを立ち上げ、冬の和歌山を盛り上げる！

和歌山の冬の名物に！ 親子で楽しめる

アイススケート場のイメージ(実際は池の上にリンクが設置されます)

 和歌山市の道の駅「四季の郷公園FOOD HUNTER PARK(フード・ハンター・パーク)」(同市明王寺)にアイススケート場が誕生！ 屋外型のアイススケート場を設置し、「AОZОRA ICE PARK(アオゾラ・アイス・パーク)」として12月20日(土)～来年3月1日(日)に開業します(元日休業)。

スケートリンクは、園内の農産物直売所「水の市場」横にある池の上に設置。25メートル×16メートル(400平方メートル)の広さで、同時に100人まで滑走可能。屋外型アイススケート場ができるのは、和歌山県で初めてのことです。

「私が幼い頃、昭和50年代には市内に屋内アイススケートリンクがありました。しかし、今では泉南まで行かないとアイススケートができません」と話すのは、同園の駅長・平松泰行さん。「当時の和歌山市はとても活気があって、家族でぶらくり丁で買い物をしたり、冬はスケートリンクに友達とよく行きました。当時の楽しかった思い出を今の子どもたちと共有できれば」と、アイススケート場の設置に向けた思いを語ります。「大人は懐かしくて、子どもたちは昔和歌山で流行していたものを体験できる、そんな機会に」と。

利用料は小学生以下1000円、中学生以上1500円(土・日曜、祝日と来年1月6日までは1時間利用、それ以外は2時間利用)、貸し靴500円(安全装備は無料)。4歳以上が利用できます。

期間中にイベントなども計画し、アイススケートリンクの開業により、和歌山の冬を盛り上げようとクラウドファンディングを実施。さまざまな返礼品を用意し、応援を呼びかけています(下記)。

アイススケート場が設置される池の前で、クラウドファンディングで応援を呼びかける駅長と副駅長


お問い合わせ

営業時間073(499)4370四季の郷公園・産直棟
クラウドファンディング11月2日(日)～30日(日)
詳しくはこちら

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年11月1日号「深まる秋 お出かけも夜長も カフェでわたし時間」

    2025/10/30

    深まる秋 お出かけも夜長も
    カフェでわたし時間
     ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
  2. リビング和歌山2025年10月25日号「話題を呼ぶNew Spot 県内初！ 「ハンズ」オープン」

    2025/10/23

    話題を呼ぶNew Spot
    県内初！ 「ハンズ」オープン
     10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
  3. リビング和歌山2025年10月18日号「ワークスタイル -これからの“働く”を考える- 今日も社会を動かす場所で」

    2025/10/16

    ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
    今日も社会を動かす場所で
     近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
  4. リビング和歌山2025年10月11日号「勝手にリビングノーベル食文化賞」

    2025/10/9

    勝手にリビングノーベル食文化賞
     各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
  5. リビング和歌山2025年10月4日号「伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中 トゥクトゥクに乗ってお出かけ」

    2025/10/2

    伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
    トゥクトゥクに乗ってお出かけ
     ようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/10/30

    2025年11月1日号

  2. 2025/10/23

    2025年10月25日号

  3. 2025/10/16

    2025年10月18日号

  4. 2025/10/9

    2025年10月11日号

  5. 2025/10/2

    2025年10月4日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。