和歌山の冬の名物に！ 親子で楽しめる
和歌山市の道の駅「四季の郷公園FOOD HUNTER PARK(フード・ハンター・パーク)」(同市明王寺)にアイススケート場が誕生！ 屋外型のアイススケート場を設置し、「AОZОRA ICE PARK(アオゾラ・アイス・パーク)」として12月20日(土)～来年3月1日(日)に開業します(元日休業)。
スケートリンクは、園内の農産物直売所「水の市場」横にある池の上に設置。25メートル×16メートル(400平方メートル)の広さで、同時に100人まで滑走可能。屋外型アイススケート場ができるのは、和歌山県で初めてのことです。
「私が幼い頃、昭和50年代には市内に屋内アイススケートリンクがありました。しかし、今では泉南まで行かないとアイススケートができません」と話すのは、同園の駅長・平松泰行さん。「当時の和歌山市はとても活気があって、家族でぶらくり丁で買い物をしたり、冬はスケートリンクに友達とよく行きました。当時の楽しかった思い出を今の子どもたちと共有できれば」と、アイススケート場の設置に向けた思いを語ります。「大人は懐かしくて、子どもたちは昔和歌山で流行していたものを体験できる、そんな機会に」と。
利用料は小学生以下1000円、中学生以上1500円(土・日曜、祝日と来年1月6日までは1時間利用、それ以外は2時間利用)、貸し靴500円(安全装備は無料)。4歳以上が利用できます。
期間中にイベントなども計画し、アイススケートリンクの開業により、和歌山の冬を盛り上げようとクラウドファンディングを実施。さまざまな返礼品を用意し、応援を呼びかけています(下記)。
お問い合わせ
|営業時間
|073(499)4370四季の郷公園・産直棟
|クラウドファンディング
|11月2日(日)～30日(日)
詳しくはこちら
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
-
2025/10/16ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
今日も社会を動かす場所で近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
-
2025/10/9勝手にリビングノーベル食文化賞各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…