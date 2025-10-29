四季の郷公園にアイススケート場

県内初の屋外設置型、今年12月に誕生

クラファンを立ち上げ、冬の和歌山を盛り上げる！

和歌山の冬の名物に！ 親子で楽しめる

和歌山市の道の駅「四季の郷公園FOOD HUNTER PARK(フード・ハンター・パーク)」(同市明王寺)にアイススケート場が誕生！ 屋外型のアイススケート場を設置し、「AОZОRA ICE PARK(アオゾラ・アイス・パーク)」として12月20日(土)～来年3月1日(日)に開業します(元日休業)。

スケートリンクは、園内の農産物直売所「水の市場」横にある池の上に設置。25メートル×16メートル(400平方メートル)の広さで、同時に100人まで滑走可能。屋外型アイススケート場ができるのは、和歌山県で初めてのことです。

「私が幼い頃、昭和50年代には市内に屋内アイススケートリンクがありました。しかし、今では泉南まで行かないとアイススケートができません」と話すのは、同園の駅長・平松泰行さん。「当時の和歌山市はとても活気があって、家族でぶらくり丁で買い物をしたり、冬はスケートリンクに友達とよく行きました。当時の楽しかった思い出を今の子どもたちと共有できれば」と、アイススケート場の設置に向けた思いを語ります。「大人は懐かしくて、子どもたちは昔和歌山で流行していたものを体験できる、そんな機会に」と。

利用料は小学生以下1000円、中学生以上1500円(土・日曜、祝日と来年1月6日までは1時間利用、それ以外は2時間利用)、貸し靴500円(安全装備は無料)。4歳以上が利用できます。

期間中にイベントなども計画し、アイススケートリンクの開業により、和歌山の冬を盛り上げようとクラウドファンディングを実施。さまざまな返礼品を用意し、応援を呼びかけています(下記)。

