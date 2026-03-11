家庭と仕事、どちらにも奮闘！

ずっと好きでいてもらえるパパに

趣味は？

小学4年生から高校3年生まで野球をしていたこともあり、プロ野球観戦が好きです。昨年、北海道旅行も兼ねて日本ハムとオリックスの試合を観戦しました

休日の過ごし方は？

子どもがまだ2歳なので、近くの公園によく出かけます。ごっこ遊びに付き合い、この間はパン職人になりきりました

理想のパパ像は？

家庭と仕事、どちらも大切にしたいです。今は娘にそっけない態度を取られることもありますが、大きくなってもずっと好きでいてもらえるパパになりたいです

イケメン★papa実行委員会から一言

忙しい日々の中でも、奥さんの料理を手伝ったり、離乳食を作ったり、家族との時間を大切にしているパパ。4月には男の子が生まれる予定で、ますますにぎやかになりそうですね