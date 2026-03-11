 

家庭と仕事、どちらにも奮闘！
ずっと好きでいてもらえるパパに

藤田将市郎趣味は？
小学4年生から高校3年生まで野球をしていたこともあり、プロ野球観戦が好きです。昨年、北海道旅行も兼ねて日本ハムとオリックスの試合を観戦しました

休日の過ごし方は？
子どもがまだ2歳なので、近くの公園によく出かけます。ごっこ遊びに付き合い、この間はパン職人になりきりました

理想のパパ像は？
家庭と仕事、どちらも大切にしたいです。今は娘にそっけない態度を取られることもありますが、大きくなってもずっと好きでいてもらえるパパになりたいです

イケメン★papa実行委員会から一言
忙しい日々の中でも、奥さんの料理を手伝ったり、離乳食を作ったり、家族との時間を大切にしているパパ。4月には男の子が生まれる予定で、ますますにぎやかになりそうですね

氏名藤田将市郎
家族構成妻、娘1人
生年月日1996年1月17日
血液型O型
勤務先ステーキ割烹(かっぽう)富士
身長168㎝
体重68㎏

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