趣味は？
小学4年生から高校3年生まで野球をしていたこともあり、プロ野球観戦が好きです。昨年、北海道旅行も兼ねて日本ハムとオリックスの試合を観戦しました
休日の過ごし方は？
子どもがまだ2歳なので、近くの公園によく出かけます。ごっこ遊びに付き合い、この間はパン職人になりきりました
理想のパパ像は？
家庭と仕事、どちらも大切にしたいです。今は娘にそっけない態度を取られることもありますが、大きくなってもずっと好きでいてもらえるパパになりたいです
イケメン★papa実行委員会から一言
忙しい日々の中でも、奥さんの料理を手伝ったり、離乳食を作ったり、家族との時間を大切にしているパパ。4月には男の子が生まれる予定で、ますますにぎやかになりそうですね
|氏名
|藤田将市郎
|家族構成
|妻、娘1人
|生年月日
|1996年1月17日
|血液型
|O型
|勤務先
|ステーキ割烹(かっぽう)富士
|身長
|168㎝
|体重
|68㎏
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/3/12和歌の浦の魅力を深める体験
和歌に親しむ「言の葉ふだ」風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…
-
2026/3/5和歌山県の手仕事を訪ねて
竹と土、受け継がれる技
国内唯一、黒竹の産業を守る古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
-
2026/2/26和歌山一番星AWARD
認定商品決定！県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
-
2026/2/19餅をまけば福も人も呼び込む！
和歌山は餅まきの聖地厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…