 

干潟の生物観察会

 エビやカニ、ゴカイなど…干潟に潜む生き物たちを見つけよう！ 「干潟の生物観察会」が、5月21日(日)午前11時～午後1時、内之浦干潟親水公園(田辺市新庄町)で実施。対象は小学生以上(小学生は保護者同伴)。参加無料。タオル、飲み物、生き物を捕まえる網、バケツ、軍手、ぬれても良い靴を持参し参加を。定員20人(多数の場合抽選)。申し込みは往復はがきで4月30日(日)必着。宛先は下記へ。

イベント期間5月21日(日)
問い合わせ和歌山県立自然博物館
電話番号073(483)1777
4月14日現在の情報です
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