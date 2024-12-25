年末年始の救急医療
- 2024/12/26
- コーナー
【期 間】2024年12月29日(日)〜2025年1月5日(日)
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市
■和歌山県救急医療情報センター
受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし）
|電話番号
|073(426)1199（24時間対応）
■わかやま医療情報ネット
県内の医療情報を紹介
|HP
|http://www.wakayama.qq-net.jp/
■子ども救急相談ダイヤル
※平日19:00～翌9:00、土・日曜、祝日9:00〜翌9:00
|携帯電話・プッシュ回線
|♯8000
|ダイヤル回線・IP電話
|073（431）8000
各医療圏の救急医療体制について
◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、こども救急相談ダイヤルを利用してください。すぐに病院に行った方がいいのか、看護師（必要に応じて医師）が相談に応じてくれます
和歌山市
■和歌山市夜間・休日応急診療センター
|所在地
|和歌山市吹上5-2-15
|電話番号
|内科、小児科、耳鼻咽喉科073（425）8181
歯科073（428）3588
|12/29〜1/3、1/5
|【内科、小児科】10：00〜12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【歯科】10：00〜12：00、13：00〜15：00
|1/4
|【内科、小児科】19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00〜24：00
【歯科】10：00～12：00、13：00～15：00
海南市・海草郡
■吉川内科循環器科
|所在地
|海南市幡川185-1
|電話番号
|073（484）2525
|12/29
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■谷田クリニック
|所在地
|海草郡紀美野町小畑668-1
|電話番号
|073（489）6800
|12/29
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■かわむら医院
|所在地
|海南市下津町下津785-2
|電話番号
|073（492）0132
|12/30
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■しおたにクリニック
|所在地
|海南市七山350
|電話番号
|073（486）0010
|12/30
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■くらはしクリニック
|所在地
|海南市黒江543
|電話番号
|073（483）4013
|12/31
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■細部医院
|所在地
|海南市下津町279
|電話番号
|073（492）2164
|12/31
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■おくクリニック
|所在地
|海南市名高243
|電話番号
|073（483）5421
|1/1
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■にしもと内科クリニック
|所在地
|海草郡紀美野町吉野46-2
|電話番号
|073（489）8338
|1/1
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■谷口病院
|所在地
|海南市日方327-11
|電話番号
|073（482）2500
|1/2
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■みぞばたクリニック
|所在地
|海草郡紀美野町動木99-1
|電話番号
|073（489）6100
|1/2
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■石川医院
|所在地
|海南市下津町黒田106
|電話番号
|073（492）2200
|1/3
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■かわむら医院
|所在地
|海南市下津町下津785-2
|電話番号
|073（492）0132
|1/5
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■海南医療センター
|所在地
|海南市日方1522-1
|電話番号
|073（482）4521
|12/29（※）、
12/30、
1/1（※）、1/4
|【内科】急患だけ随時
※印は8:30〜17:00
|12/31
|【小児科】急患だけ随時
|1/3
|【内科】急患だけ随時
【小児科】8:30〜17:00
|1/2、1/5
|【整形外科】 急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■石本病院
|所在地
|海南市船尾365
|電話番号
|073（482）5063
|12/29、12/30、1/1、1/2、1/4、1/5
|【内科】急患だけ随時（1/4は9:00〜12:00）
|12/31
|【外科】急患だけ随時（1/4は9:00〜12:00）
|1/3
|【内科、小児科】9：00〜16:00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■恵友病院
|所在地
|海南市船尾264-2
|電話番号
|073（483）1033
|12/29、1/1、1/2
|【内科】急患だけ随時
|12/30、12/31、1/3
|【泌尿器科】急患だけ随時
|1/4
|【内科、外科脳神経外科】9：00〜12:00（受け付け）
|1/5
|【内科、外科】 急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■辻秀輝整形外科
|所在地
|海南市名高178-1
|電話番号
|073（483）3131
|12/29〜1/5
| 【整形外科】急患だけ随時
（1/4は8:30〜11:00は通常、12:00から急患だけ随時）
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■国保野上厚生総合病院
|所在地
|紀美野町小畑198
|電話番号
|073（489）2178
|12/29
|【泌尿器科】8:30〜翌8:30 当直制
|12/30、1/2
|【神経精神科】 8:30〜翌8:30 当直制
|12/31、1/1、1/3、1/5
|【内科】 8:30〜翌8:30 当直制
|1/4
|【整形外科】 8:30〜翌8:30 当直制
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
紀の川市・岩出市
■那賀休日急患診療所
|所在地
|紀の川市東大井366-1
|電話番号
|0736（77）6410
|12/29～1/3、1/5
|【内科、外科】9：00～12：00、13：00～16：30
【内科】20：00～22：00
|1/4
|【内科】20：00～22：00
※事前の電話確認が必要
■ふじはら矯正歯科・小児歯科医院
|所在地
|岩出市中黒534-8
|電話番号
|0736（60）4812
|12/29
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■さくら歯科
|所在地
|紀の川市桃山町最上153-1
|電話番号
|0736（67）7974
|12/30
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■oka dental clinic
|所在地
|岩出市野上野242-11
|電話番号
|0736（63）6480
|12/30
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■きのかわ歯科クリニック
|所在地
|紀の川市久留壁21-2
|電話番号
|0736（67）8241
|12/31
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■中嶋歯科医院
|所在地
|岩出市高塚225-1
|電話番号
|0736（63）1020
|12/31
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■山中歯科医院
|所在地
|紀の川市貴志川町神戸784
|電話番号
|0736（64）2379
|1/1
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■井関歯科医院
|所在地
|岩出市清水326-4
|電話番号
|0736（62）2223
|1/1
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■加山歯科医院
|所在地
|紀の川市西大井93-2
|電話番号
|0736（77）5655
|1/2
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■西歯科医院
|所在地
|岩出市畑毛274-9
|電話番号
|0736（63）5553
|1/2
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■岡本歯科医院
|所在地
|紀の川市名手市場125
|電話番号
|0736（75）2047
|1/3
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■はたなか歯科クリニック
|所在地
|岩出市清水354-1
|電話番号
|0736（69）5511
|1/3
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■おち歯科医院
|所在地
|岩出市中島601-4
|電話番号
|0736（61）7322
|1/5
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■公立那賀病院
|所在地
|紀の川市打田1282
|電話番号
|0736（77）2019
|12/29～1/5
|【日によって変更、要確認】8：30～翌8：30 急患だけ随時。当直体制
※事前の電話確認が必要。当直医変更の場合あり
■名手病院
|所在地
|紀の川市名手市場294-1
|電話番号
|0736（75）5252
|12/29～1/5
|【内科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■貴志川リハビリテーション病院
|所在地
|紀の川市貴志川町丸栖1423-3
|電話番号
|0736（64）0061
|12/29〜1/5
|【整形外科、脳神経外科（1/2、1/4）】整形外科は急患だけ随時、脳神経外科は1/2が9:00〜19:00、1/4が9:00〜11:30
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■稲穂会病院
|所在地
|紀の川市粉河756-3
|電話番号
|0736（74）2100
|12/29〜1/5
| 【内科、外科、整形外科】急患だけ随時
（12/30と1/4は9：00～12:00、急患だけ随時）
※事前の電話確認が必要。時間帯により診療科に変更あり。年齢または病状により診療できない場合がある
■富田病院
|所在地
|岩出市紀泉台2
|電話番号
|0736（62）1522
|12/29〜1/5
|【内科】急患だけ随時（12/30と1/4は9：00～12:00が通常、急患だけ随時）
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■殿田胃腸肛門病院
|所在地
|岩出市宮117-7
|電話番号
|0736（62）9111
|12/29～1/5
|【内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科】事前の電話確認で受診可能な場合あり。12/31は急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
※休日急患診療所、当番医（黄枠）が開いている時間帯はそちらの利用を
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