年末年始の救急医療

【期 間】2024年12月29日(日)〜2025年1月5日(日)

【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市

■和歌山県救急医療情報センター

受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし）

■わかやま医療情報ネット

県内の医療情報を紹介

■子ども救急相談ダイヤル

※平日19:00～翌9:00、土・日曜、祝日9:00〜翌9:00

各医療圏の救急医療体制について

◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください

※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、こども救急相談ダイヤルを利用してください。すぐに病院に行った方がいいのか、看護師（必要に応じて医師）が相談に応じてくれます

和歌山市

■和歌山市夜間・休日応急診療センター

海南市・海草郡

■吉川内科循環器科

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷田クリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■かわむら医院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■しおたにクリニック

所在地 海南市七山350 電話番号 073（486）0010 12/30 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■くらはしクリニック

所在地 海南市黒江543 電話番号 073（483）4013 12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■細部医院

所在地 海南市下津町279 電話番号 073（492）2164 12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■おくクリニック

所在地 海南市名高243 電話番号 073（483）5421 1/1 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■にしもと内科クリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷口病院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■みぞばたクリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■石川医院

所在地 海南市下津町黒田106 電話番号 073（492）2200 1/3 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■かわむら医院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■海南医療センター

所在地 海南市日方1522-1 電話番号 073（482）4521 12/29（※）、

12/30、

1/1（※）、1/4 【内科】急患だけ随時

※印は8:30〜17:00 12/31 【小児科】急患だけ随時 1/3 【内科】急患だけ随時

【小児科】8:30〜17:00 1/2、1/5 【整形外科】 急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■石本病院

所在地 海南市船尾365 電話番号 073（482）5063 12/29、12/30、1/1、1/2、1/4、1/5 【内科】急患だけ随時（1/4は9:00〜12:00） 12/31 【外科】急患だけ随時（1/4は9:00〜12:00） 1/3 【内科、小児科】9：00〜16:00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■恵友病院

所在地 海南市船尾264-2 電話番号 073（483）1033 12/29、1/1、1/2 【内科】急患だけ随時 12/30、12/31、1/3 【泌尿器科】急患だけ随時 1/4 【内科、外科脳神経外科】9：00〜12:00（受け付け） 1/5 【内科、外科】 急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■辻秀輝整形外科

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■国保野上厚生総合病院

所在地 紀美野町小畑198 電話番号 073（489）2178 12/29 【泌尿器科】8:30〜翌8:30 当直制 12/30、1/2 【神経精神科】 8:30〜翌8:30 当直制 12/31、1/1、1/3、1/5 【内科】 8:30〜翌8:30 当直制 1/4 【整形外科】 8:30〜翌8:30 当直制

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

紀の川市・岩出市

■那賀休日急患診療所

※事前の電話確認が必要

■ふじはら矯正歯科・小児歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■さくら歯科

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■oka dental clinic

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■きのかわ歯科クリニック

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■中嶋歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■山中歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町神戸784 電話番号 0736（64）2379 1/1 【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■井関歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■加山歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■西歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■岡本歯科医院

所在地 紀の川市名手市場125 電話番号 0736（75）2047 1/3 【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■はたなか歯科クリニック

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■おち歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■公立那賀病院

所在地 紀の川市打田1282 電話番号 0736（77）2019 12/29～1/5 【日によって変更、要確認】8：30～翌8：30 急患だけ随時。当直体制

※事前の電話確認が必要。当直医変更の場合あり

■名手病院

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■貴志川リハビリテーション病院

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■稲穂会病院

※事前の電話確認が必要。時間帯により診療科に変更あり。年齢または病状により診療できない場合がある

■富田病院

所在地 岩出市紀泉台2 電話番号 0736（62）1522 12/29〜1/5 【内科】急患だけ随時（12/30と1/4は9：00～12:00が通常、急患だけ随時）

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■殿田胃腸肛門病院

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

※休日急患診療所、当番医（黄枠）が開いている時間帯はそちらの利用を