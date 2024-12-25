 

年末年始の救急医療

【期 間】2024年12月29日(日)〜2025年1月5日(日)
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市

 

■和歌山県救急医療情報センター

受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし）

電話番号 073(426)1199（24時間対応）

 

■わかやま医療情報ネット

県内の医療情報を紹介

HP http://www.wakayama.qq-net.jp/

 

■子ども救急相談ダイヤル

※平日19:00～翌9:00、土・日曜、祝日9:00〜翌9:00

携帯電話・プッシュ回線 ♯8000
ダイヤル回線・IP電話 073（431）8000

 

各医療圏の救急医療体制について

◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、こども救急相談ダイヤルを利用してください。すぐに病院に行った方がいいのか、看護師（必要に応じて医師）が相談に応じてくれます

和歌山市

■和歌山市夜間・休日応急診療センター

所在地 和歌山市吹上5-2-15
電話番号 内科、小児科、耳鼻咽喉科073（425）8181
歯科073（428）3588
12/29〜1/3、1/5 【内科、小児科】10：00〜12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【歯科】10：00〜12：00、13：00〜15：00
1/4 【内科、小児科】19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00〜24：00
【歯科】10：00～12：00、13：00～15：00

海南市・海草郡

■吉川内科循環器科

所在地 海南市幡川185-1
電話番号 073（484）2525
12/29 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷田クリニック

所在地 海草郡紀美野町小畑668-1
電話番号 073（489）6800
12/29 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■かわむら医院

所在地 海南市下津町下津785-2
電話番号 073（492）0132
12/30 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■しおたにクリニック

所在地 海南市七山350
電話番号 073（486）0010
12/30 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■くらはしクリニック

所在地 海南市黒江543
電話番号 073（483）4013
12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■細部医院

所在地 海南市下津町279
電話番号 073（492）2164
12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■おくクリニック

所在地 海南市名高243
電話番号 073（483）5421
1/1 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■にしもと内科クリニック

所在地 海草郡紀美野町吉野46-2
電話番号 073（489）8338
1/1 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷口病院

所在地 海南市日方327-11
電話番号 073（482）2500
1/2 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■みぞばたクリニック

所在地 海草郡紀美野町動木99-1
電話番号 073（489）6100
1/2 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■石川医院

所在地 海南市下津町黒田106
電話番号 073（492）2200
1/3 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■かわむら医院

所在地 海南市下津町下津785-2
電話番号 073（492）0132
1/5 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■海南医療センター

所在地  海南市日方1522-1
電話番号  073（482）4521
12/29（※）、
12/30、
1/1（※）、1/4		 【内科】急患だけ随時
※印は8:30〜17:00
12/31 【小児科】急患だけ随時
1/3 【内科】急患だけ随時
【小児科】8:30〜17:00
1/2、1/5 【整形外科】 急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■石本病院

所在地  海南市船尾365
電話番号  073（482）5063
12/29、12/30、1/1、1/2、1/4、1/5 【内科】急患だけ随時（1/4は9:00〜12:00）
12/31 【外科】急患だけ随時（1/4は9:00〜12:00）
1/3 【内科、小児科】9：00〜16:00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■恵友病院

所在地  海南市船尾264-2
電話番号  073（483）1033
12/29、1/1、1/2  【内科】急患だけ随時
12/30、12/31、1/3 【泌尿器科】急患だけ随時
1/4 【内科、外科脳神経外科】9：00〜12:00（受け付け）
1/5 【内科、外科】 急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■辻秀輝整形外科

所在地  海南市名高178-1
電話番号  073（483）3131
12/29〜1/5  【整形外科】急患だけ随時
（1/4は8:30〜11:00は通常、12:00から急患だけ随時）

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■国保野上厚生総合病院

所在地  紀美野町小畑198
電話番号  073（489）2178
12/29 【泌尿器科】8:30〜翌8:30 当直制
12/30、1/2 【神経精神科】 8:30〜翌8:30 当直制
12/31、1/1、1/3、1/5 【内科】 8:30〜翌8:30 当直制
1/4 【整形外科】 8:30〜翌8:30 当直制

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

 

紀の川市・岩出市

■那賀休日急患診療所

所在地  紀の川市東大井366-1
電話番号  0736（77）6410
12/29～1/3、1/5 【内科、外科】9：00～12：00、13：00～16：30
【内科】20：00～22：00
1/4 【内科】20：00～22：00

※事前の電話確認が必要

■ふじはら矯正歯科・小児歯科医院

所在地  岩出市中黒534-8
電話番号 0736（60）4812
12/29   【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■さくら歯科

所在地 紀の川市桃山町最上153-1
電話番号  0736（67）7974
12/30  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■oka dental clinic

所在地  岩出市野上野242-11
電話番号  0736（63）6480
12/30  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■きのかわ歯科クリニック

所在地 紀の川市久留壁21-2
電話番号  0736（67）8241
12/31  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■中嶋歯科医院

所在地  岩出市高塚225-1
電話番号  0736（63）1020
12/31  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■山中歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町神戸784
電話番号  0736（64）2379
1/1  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■井関歯科医院

所在地  岩出市清水326-4
電話番号  0736（62）2223
 1/1  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■加山歯科医院

所在地  紀の川市西大井93-2
電話番号 0736（77）5655
 1/2  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■西歯科医院

所在地  岩出市畑毛274-9
電話番号  0736（63）5553
 1/2  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■岡本歯科医院

所在地  紀の川市名手市場125
電話番号  0736（75）2047
 1/3  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■はたなか歯科クリニック

所在地 岩出市清水354-1
電話番号  0736（69）5511
1/3   【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■おち歯科医院

所在地 岩出市中島601-4
電話番号  0736（61）7322
1/5  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■公立那賀病院

所在地 紀の川市打田1282
電話番号  0736（77）2019
12/29～1/5  【日によって変更、要確認】8：30～翌8：30 急患だけ随時。当直体制

※事前の電話確認が必要。当直医変更の場合あり

■名手病院

所在地 紀の川市名手市場294-1
電話番号  0736（75）5252
12/29～1/5  【内科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■貴志川リハビリテーション病院

所在地 紀の川市貴志川町丸栖1423-3
電話番号 0736（64）0061
12/29〜1/5  【整形外科、脳神経外科（1/2、1/4）】整形外科は急患だけ随時、脳神経外科は1/2が9:00〜19:00、1/4が9:00〜11:30

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■稲穂会病院

所在地 紀の川市粉河756-3
電話番号 0736（74）2100
12/29〜1/5  【内科、外科、整形外科】急患だけ随時
（12/30と1/4は9：00～12:00、急患だけ随時）

※事前の電話確認が必要。時間帯により診療科に変更あり。年齢または病状により診療できない場合がある

■富田病院

所在地 岩出市紀泉台2
電話番号  0736（62）1522
12/29〜1/5  【内科】急患だけ随時（12/30と1/4は9：00～12:00が通常、急患だけ随時）

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■殿田胃腸肛門病院

所在地 岩出市宮117-7
電話番号  0736（62）9111
12/29～1/5  【内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科】事前の電話確認で受診可能な場合あり。12/31は急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

※休日急患診療所、当番医（黄枠）が開いている時間帯はそちらの利用を

コーナー

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山年末年始号「写真で振り返る和歌山の記録と記憶 2025年は昭和から「100年」」

    2024/12/26

    写真で振り返る和歌山の記録と記憶
    2025年は昭和から「100年」
    　２０２５年は、昭和元（１９２６）年から数え、１００年という節目の年となります。戦後…
  2. リビング和歌山12月21日号「冬のシラハマ」

    2024/12/19

    冬のシラハマ
    白浜のきらめくスポットと、話題の新施設をまとめました。白浜の魅力は、パンダや温泉だけじゃないですよ！…
  3. リビング和歌山12月14日号「寒〜くなると恋しくなる ほかほか中華まん」

    2024/12/12

    寒〜くなると恋しくなる
    ほかほか中華まん
    蒸したてをパクっと頬張れば、心もほっこりあったかく…。冬になると恋しくなる中華まん。定番の豚まんやあ…
  4. リビング和歌山12月7日号「手作りで迎えるクリスマス ミニチュアフードの世界」

    2024/12/5

    手作りで迎えるクリスマス
    ミニチュアフードの世界
    指先に乗るほど小さいのに、本物と見間違えるほど精巧に仕上げられたミニチュアフード。今年の暮れは、作…
  5. リビング和歌山11月30日号「和歌山県、旬の魚を訪ねて漁港巡り美しい紅白模様で際立つ甘み新鮮な足赤えびが人気の漁港」

    2024/11/28

    和歌山県、旬の魚を訪ねて漁港巡り
    美しい紅白模様で際立つ甘み
    新鮮な足赤えびが人気の漁港
     今年度、全国のリビング新聞ネットワークが「さかなをたべよう！」キャンペーンを展開中。リビング和歌山…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2024/12/26

    2024年 年末年始号

  2. 2024/12/19

    2024年12月21日号

  3. 2024/12/12

    2024年12月14日号

  4. 2024/12/5

    2024年12月7日号

  5. 2024/11/28

    2024年11月30日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。