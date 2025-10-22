愚か者の身分(PG12)

10月24日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

生き抜こうともがく若者たちの3日間の逃走劇

新宿・歌舞伎町で闇バイトに手を染める若者タクヤとマモルは、戸籍売買をなりわいとしながらも、ごく普通の友情を育んでいました。そんな彼らのもとで突如発生した、大金消失事件。組織の怒りを買った2人は、かつての兄貴分で運び屋の梶谷を巻き込み、逃亡を決意します。追われながらも、必死に未来をつかもうとする3人。生き方も過去も異なる彼らが交差し、わずか3日間に濃密な決断が重なり…。

“一度入ると抜けられない”闇ビジネスの世界を舞台にした緊迫の逃亡サスペンス。北村匠海、林裕太、綾野剛、異なる世代の名優たちが一堂に会します。

監督 永田琴 出演 北村匠海/林裕太/山下美月/矢本悠馬/木南晴夏/綾野剛 /ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 10/24から上映 愚か者の身分（PG12）／ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス／ローズ家 崖っぷちの夫婦／恋に至る病（PG12）／Mr.ノーバディ2（R15+） 上映中 おーい、応為／ストロベリームーン 余命半年の恋／秒速５センチメートル／劇場版チェンソーマン レゼ篇（PG12）/国宝（PG12）／ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 10/24から上映 愚か者の身分（PG12）／恋に至る病（PG12）／おいしい給食 炎の修学旅行／ミーツ・ザ・ワールド／富士山と、コーヒーと、しあわせの数式／フランケンシュタイン（PG12）／

ONE IN A MILL10N 上映中 おーい、応為／ストロベリームーン 余命半年の恋／ほか

