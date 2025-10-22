愚か者の身分(PG12)
10月24日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/10/23
生き抜こうともがく若者たちの3日間の逃走劇
新宿・歌舞伎町で闇バイトに手を染める若者タクヤとマモルは、戸籍売買をなりわいとしながらも、ごく普通の友情を育んでいました。そんな彼らのもとで突如発生した、大金消失事件。組織の怒りを買った2人は、かつての兄貴分で運び屋の梶谷を巻き込み、逃亡を決意します。追われながらも、必死に未来をつかもうとする3人。生き方も過去も異なる彼らが交差し、わずか3日間に濃密な決断が重なり…。
“一度入ると抜けられない”闇ビジネスの世界を舞台にした緊迫の逃亡サスペンス。北村匠海、林裕太、綾野剛、異なる世代の名優たちが一堂に会します。
|監督
|永田琴
|出演
|北村匠海/林裕太/山下美月/矢本悠馬/木南晴夏/綾野剛 /ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|10/24から上映
|愚か者の身分（PG12）／ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス／ローズ家 崖っぷちの夫婦／恋に至る病（PG12）／Mr.ノーバディ2（R15+）
|上映中
|おーい、応為／ストロベリームーン 余命半年の恋／秒速５センチメートル／劇場版チェンソーマン レゼ篇（PG12）/国宝（PG12）／ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|10/24から上映
|愚か者の身分（PG12）／恋に至る病（PG12）／おいしい給食 炎の修学旅行／ミーツ・ザ・ワールド／富士山と、コーヒーと、しあわせの数式／フランケンシュタイン（PG12）／
ONE IN A MILL10N
|上映中
|おーい、応為／ストロベリームーン 余命半年の恋／ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557（住所不要）和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。10月29日（水）必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
