新南写真クラブ 第10回写真展
- 2026/5/21
- 街のイベント
発足して14年を迎える「新南写真クラブ」の会員13人が1年間の成果を披露。同クラブの第10回写真展が、5月28日(木)～30日(土)午前10時～午後5時、和歌山市中央コミュニティセンター2階(同市三沢町)で開かれます(30日は4時まで)。スナップや風景写真26点が並びます。入場無料。
|イベント期間
|5月28日(木)～30日(土)
|問い合わせ
|吉川さん
|電話番号
|090(4642)6341
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