映画ラストマン FIRST LOVE

上映中

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

福山雅治×大泉洋のバディーがスクリーンに

2023年に放送され、感動のラストで話題を呼んだ福山雅治主演のドラマ「ラストマン-全盲の捜査官-」が、スクリーンへ。

全盲のFBI捜査官・皆実(みなみ)広見と刑事・護道(ごどう)心太朗は、ある事件の捜査で北海道を訪れます。そこで皆実は、かつての初恋の人・ナギサと再会。彼女は国際的な陰謀に巻き込まれて命を狙われており、亡命を望んでいました。皆実たちは、FBI、CIA、北海道警と協力し捜査に挑むも、内通者の裏切りによって、襲撃を受けてしまいます。絶体絶命のピンチに陥った二人は、愛する人を守り抜き、事件を解決できるのでしょうか。

監督 平野俊一 出演 福山雅治/大泉洋/永瀬廉/今田美桜/ロウン/宮沢りえ/月島琉衣/寛一郎/谷田歩/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 12/26から上映 劇場版 緊急取調室 THE FINAL 上映中 映画ラストマン FIRST LOVE/ズートピア2/楓/新解釈・幕末伝/アバター ファイヤー・アンド・アッシュ/ロマンティック・キラー/TOKYOタクシー/栄光のバックホーム/国宝(PG12)/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 12/26から上映 劇場版 緊急取調室 THE FINAL/ナタ 魔童の大暴れ/劇場アニメ この本を盗む者は 上映中 映画ラストマン FIRST LOVE/仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ/楓/新解釈・幕末伝/アバター ファイヤー・アンド・アッシュ/ズートピア2/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを