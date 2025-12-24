 

映画ラストマン FIRST LOVE
上映中
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

福山雅治×大泉洋のバディーがスクリーンに

 2023年に放送され、感動のラストで話題を呼んだ福山雅治主演のドラマ「ラストマン-全盲の捜査官-」が、スクリーンへ。

全盲のFBI捜査官・皆実(みなみ)広見と刑事・護道(ごどう)心太朗は、ある事件の捜査で北海道を訪れます。そこで皆実は、かつての初恋の人・ナギサと再会。彼女は国際的な陰謀に巻き込まれて命を狙われており、亡命を望んでいました。皆実たちは、FBI、CIA、北海道警と協力し捜査に挑むも、内通者の裏切りによって、襲撃を受けてしまいます。絶体絶命のピンチに陥った二人は、愛する人を守り抜き、事件を解決できるのでしょうか。

監督 平野俊一
出演 福山雅治/大泉洋/永瀬廉/今田美桜/ロウン/宮沢りえ/月島琉衣/寛一郎/谷田歩/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
12/26から上映 劇場版 緊急取調室 THE FINAL
上映中 映画ラストマン FIRST LOVE/ズートピア2/楓/新解釈・幕末伝/アバター ファイヤー・アンド・アッシュ/ロマンティック・キラー/TOKYOタクシー/栄光のバックホーム/国宝(PG12)/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
12/26から上映 劇場版 緊急取調室 THE FINAL/ナタ 魔童の大暴れ/劇場アニメ この本を盗む者は
上映中 映画ラストマン FIRST LOVE/仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ/楓/新解釈・幕末伝/アバター ファイヤー・アンド・アッシュ/ズートピア2/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。2026年1月5日(月)必着。当選発表は発送をもって代えます。 
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
  2. リビング和歌山2025年12月20日号「寒い日のお楽しみ せいろ蒸し日和」

    2025/12/18

    寒い日のお楽しみ
    せいろ蒸し日和
     寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
  3. リビング和歌山2025年12月13日号「進化した往年の玩具、コレクションの極み 大人が夢中！「キダルトトイ」の世界」

    2025/12/11

    進化した往年の玩具、コレクションの極み
    大人が夢中！「キダルトトイ」の世界
     ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
  4. リビング和歌山2025年12月6日号「和歌山市内の5つの社寺を参拝 御朱印にときめく小旅へ」

    2025/12/4

    和歌山市内の5つの社寺を参拝
    御朱印にときめく小旅へ
     和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
  5. リビング和歌山2025年11月29日号「新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信 岩出市地域おこし協力隊着任」

    2025/11/27

    新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
    岩出市地域おこし協力隊着任
     JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/12/25

    2025年年末年始号

  2. 2025/12/18

    2025年12月20日号

  3. 2025/12/11

    2025年12月13日号

  4. 2025/12/4

    2025年12月6日号

  5. 2025/11/27

    2025年11月29日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。