映画ラストマン FIRST LOVE
上映中
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/12/25
福山雅治×大泉洋のバディーがスクリーンに
2023年に放送され、感動のラストで話題を呼んだ福山雅治主演のドラマ「ラストマン-全盲の捜査官-」が、スクリーンへ。
全盲のFBI捜査官・皆実(みなみ)広見と刑事・護道(ごどう)心太朗は、ある事件の捜査で北海道を訪れます。そこで皆実は、かつての初恋の人・ナギサと再会。彼女は国際的な陰謀に巻き込まれて命を狙われており、亡命を望んでいました。皆実たちは、FBI、CIA、北海道警と協力し捜査に挑むも、内通者の裏切りによって、襲撃を受けてしまいます。絶体絶命のピンチに陥った二人は、愛する人を守り抜き、事件を解決できるのでしょうか。
|監督
|平野俊一
|出演
|福山雅治/大泉洋/永瀬廉/今田美桜/ロウン/宮沢りえ/月島琉衣/寛一郎/谷田歩/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|12/26から上映
|劇場版 緊急取調室 THE FINAL
|上映中
|映画ラストマン FIRST LOVE/ズートピア2/楓/新解釈・幕末伝/アバター ファイヤー・アンド・アッシュ/ロマンティック・キラー/TOKYOタクシー/栄光のバックホーム/国宝(PG12)/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|12/26から上映
|劇場版 緊急取調室 THE FINAL/ナタ 魔童の大暴れ/劇場アニメ この本を盗む者は
|上映中
|映画ラストマン FIRST LOVE/仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ/楓/新解釈・幕末伝/アバター ファイヤー・アンド・アッシュ/ズートピア2/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。2026年1月5日(月)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
