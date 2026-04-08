春を楽しむ

藤が彩る紫の絶景

長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤スポットとあわせて、立ち寄りたいグルメスポットも紹介。開花状況は、お出かけ前に各所に問い合わせを。

藤の見頃は、例年4月中旬から5月上旬です

長さ1646mは日本一！

藤の花を観賞しながら山道を散策

ふじ棚ロード

みやまの里森林公園にある「ふじ棚ロード」。入園口から反時計回りに設定された散策ルートでは藤の花をゆっくり観賞でき、約1時間で展望台に到着します。藤の回廊が眼下に広がる絶景。下りは高低差96mの健康階段を利用すれば、短時間で入園口に戻ることができます。周回を楽しみましょう。

問い合わせ 0738(57)0180 (藤の期間内) 住所 日高川町初湯川202 営業時間 午前8時半～午後4時 定休日 藤の期間内無休 駐車場 あり ホームページ https://hidakagawa-kanko.jp/ 備考 [入園料]

大人800円、小中学生300円

愛徳荘

隣接する温泉宿「愛徳荘」では、各種ランチメニューがそろっています。「ヤッホー丼」は、牛肉のうまみとタマネギの甘みが感じられる名物丼です。

問い合わせ 0738(57)0241 住所 日高川町初湯川202 営業時間 午前11時～午後2時 定休日 無休 駐車場 あり

花々と競演する藤

ペットも一緒にピクニック

花いちばん KOIBITOひろば

九尺藤や野田藤、白藤が咲き、長いものは1mを超える花房も。藤と周囲の花々が織りなす風景も楽しめます。ペット同伴可、弁当や飲み物の持ち込みもできるので、花を眺めながら、のんびりと過ごして。

問い合わせ 073(495)3956 住所 海草郡紀美野町大角486-3 営業時間 午前9時半～午後5時(天候により変更あり) 定休日 不定休 Instagram @hana_1ban 備考 [入園料]

大人800円、子ども(小学生)100円、未就学児は無料 ※開花状況によって入園料は変わります

境内を包む花景色

品種豊富な藤の名所

子安地蔵寺

安産祈願の寺として親しまれ、春には藤を目当てに多くの参拝者が訪れます。口紅藤や八重黒龍藤(やえこくりゅうふじ)、紫花美短(むらさきかぴたん)など、早咲きから遅咲きまでさまざまな品種がそろい、寺のたたずまいに藤が彩りを添え、春らしい風情を感じさせます。

問い合わせ 0736(32)1774

0736(34)2487 (ふじの開花状況案内) 住所 橋本市菖蒲谷94 営業時間 午前8時～午後5時 定休日 無休 駐車場 あり ホームページ https://hananotera.com/ 備考 [拝観料]

中学生以上300円

COCO softice(ココソフティス)

北海道産生乳を使用した、濃厚なミルク感が楽しめるソフトクリームが主役の店。不定期で販売される米粉を使った焼き菓子やパンも人気です。

問い合わせ 0736(32)0830 住所 橋本市御幸辻564-1パティオ木村1階 営業時間 午後2時～7時(木曜は5時まで、金・土曜は9時まで、日曜は1時～5時)、売り切れ次第終了 定休日 月曜 駐車場 あり Instagram @coco.softice

有田巨峰村にある農園

藤のカーテンの下から観賞

紀州吉田藤

ブドウ狩りができる農園として晩夏には多くの観光客が訪れますが、春シーズンは藤の花が咲き誇る名所になっています。最盛期に訪れると、紫と白のグラデーションが圧巻で、映えスポットが多数。テイクアウトグルメやドリンクの持ち込み可能で、テントが張られた休憩スペースもあります。

問い合わせ 0737(32)4585 住所 有田川町川口1054-10 営業時間 午前8時半～午後5時 定休日 藤の期間内無休 駐車場 あり ホームページ https://www.eonet.ne.jp/~nyoshida/fuji/fuji_m.htm 備考 [入園料]

大人500円、小学生300円

ポッポみちスタンドボンジュ！

有田鉄道跡「ポッポみち」にあるテラスカフェ。フランス人と東京生まれの夫妻が有田川町に移住し、各種パンやクレープを提供しています。

問い合わせ 090(2577)1935 住所 有田川町庄370-1 営業時間 正午～午後5時 定休日 金・日曜 駐車場 あり Instagram @poppomichi.bonjour

あっ！こんなところにも藤棚が！

道の駅 青洲の里

華岡青洲ゆかりの地にある道の駅。「フラワーヒルミュージアム」と公園をつなぐスロープに藤棚があり、周囲に咲くツツジとの競演も楽しめます。

問い合わせ 0736(75)6008 住所 紀の川市西野山473 営業時間 午前9時～午後5時 定休日 火曜 駐車場 あり

四季の郷公園

四季折々の自然や小川の景観が楽しめる、園内中央部の「四季の広場」にある藤棚。約100本の野田藤を見ることができます。ウオーキングに最適。

問い合わせ 073(478)0070 住所 和歌山市明王寺479-1 営業時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝日は9時から) 定休日 無休 駐車場 あり

和歌山城

伏虎像前にある藤棚。紫色の藤と周辺の新緑が美しいコントラストを描き、街なかとは思えない景色が広がります。散策の途中に、足を止めてみて。