未来の自分と家族を「研究」する
- 2026/2/12
- 街のイベント
未来のライフイベントを主体的に考え、計画を立てる力を養うためのセミナー「ライフ・デザイン・LAB. 未来の自分と家族を『研究』するワークショップ」が、2月21日(土)午前10時～正午、和歌山信愛大学(和歌山市住吉町)で行われます。講師はスタディブレイン代表・吉村健吾さん。オンラインの参加可。対象は同市在住の高校生・大学生・社会人。参加無料。定員30人。申し込みはURL(https://x.gd/xgBup)で。
|イベント期間
|2月21日(土)
|問い合わせ
|ホッピング
|電話番号
|073(425)8789
