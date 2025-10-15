本町公園であそぼ
- 2025/10/16
- 街のイベント
小さな子どもたちと保護者が集まって、気軽に話して遊ぶ「おしゃべり広場ホッピング」。10月24日(金)と11月11日(火)午前10時～11時半に、「本町公園であそぼ」が、本町公園(和歌山市北桶屋町)で行われます(雨天中止)。本町プランテ前(同市北桶屋町)に集合。電車ごっこやなわとび、落ち葉ひろいを楽しみませんか。コープ自然派のおやつ無料プレゼントも。芝生に敷く敷物を各自持参。参加無料。予約不要。
|イベント期間
|10月24日(金)、11月11日(火)
|問い合わせ
|ホッピング
|電話番号
|073(425)8789
