歌に込めた平和へメッセージ

7月25日、原田真二ライブが開催

来年、デビュー50年を迎える、シンガー・ソングライターの原田真二さん。1977年10月、18歳のときに「てぃーんず ぶるーす」でデビューし、その後、「キャンディ」「シャドー・ボクサー」と3カ月連続でシングルを発売、数々のオリコンチャートでベスト10入り。翌年のファーストアルバム「Feel Happy(フィールハッピー)」はオリコン初となる初登場1位を記録するなど、ヒット曲を生み出しました。

ミュージカルや映画音楽の制作をはじめ、他アーティストへの楽曲提供など、手がけた作品は500曲以上とも。楽曲は今も世代を超えて親しまれ、さまざまなアーティストがカバー。原田さんの音楽に込められた、人の心に寄り添い、勇気づけるメッセージは、多くの人の共感を集めています。

2000年からは、音楽を通して平和への願いを世界へ発信する他、被災地のボランティア活動にも注力。その根底には、デビューまでを過ごした広島での経験が大きく影響しているといいます。「子どもの頃から、平和学習を通して戦争の悲惨さや命の大切さを学んできました。暴力や戦争のない世界になるよう、一人一人が平和について考え、声を上げていくことが大切です。これからも国内外を巡りながら、歌に思いを乗せて届けていきます」と話します。

和歌山県内を訪れる機会も多い原田さんは、「和歌山はとても盛り上がるんです。最初の一音を鳴らした瞬間から熱気やパワーが伝わってきます」と笑顔を見せます。移動中は車窓から眺める景色に刺激を受けたり、和歌山ラーメンに舌鼓を打ったり、県内での時間を楽しんでいるそう。「いつか楽曲につながれば」と思いを語ります。

7月25日(土)、「オールドタイム」でライブが開かれます。数々の名曲とともに、原田さんの世界観を感じてください。詳細は下記で確認を。

原田真二ライブ 「The Children of The Earth in 和歌山」