歌に込めた平和へメッセージ
7月25日、原田真二ライブが開催
- 2026/5/28
- コーナー
- LIVING Selection in 和歌山
来年、デビュー50年を迎える、シンガー・ソングライターの原田真二さん。1977年10月、18歳のときに「てぃーんず ぶるーす」でデビューし、その後、「キャンディ」「シャドー・ボクサー」と3カ月連続でシングルを発売、数々のオリコンチャートでベスト10入り。翌年のファーストアルバム「Feel Happy(フィールハッピー)」はオリコン初となる初登場1位を記録するなど、ヒット曲を生み出しました。
ミュージカルや映画音楽の制作をはじめ、他アーティストへの楽曲提供など、手がけた作品は500曲以上とも。楽曲は今も世代を超えて親しまれ、さまざまなアーティストがカバー。原田さんの音楽に込められた、人の心に寄り添い、勇気づけるメッセージは、多くの人の共感を集めています。
2000年からは、音楽を通して平和への願いを世界へ発信する他、被災地のボランティア活動にも注力。その根底には、デビューまでを過ごした広島での経験が大きく影響しているといいます。「子どもの頃から、平和学習を通して戦争の悲惨さや命の大切さを学んできました。暴力や戦争のない世界になるよう、一人一人が平和について考え、声を上げていくことが大切です。これからも国内外を巡りながら、歌に思いを乗せて届けていきます」と話します。
和歌山県内を訪れる機会も多い原田さんは、「和歌山はとても盛り上がるんです。最初の一音を鳴らした瞬間から熱気やパワーが伝わってきます」と笑顔を見せます。移動中は車窓から眺める景色に刺激を受けたり、和歌山ラーメンに舌鼓を打ったり、県内での時間を楽しんでいるそう。「いつか楽曲につながれば」と思いを語ります。
7月25日(土)、「オールドタイム」でライブが開かれます。数々の名曲とともに、原田さんの世界観を感じてください。詳細は下記で確認を。
原田真二ライブ 「The Children of The Earth in 和歌山」
|日時
|7月25日(土)午後7時から (開場6時)
|場所
|ライブハウス「オールドタイム」
(和歌山市北新5-70ひめビル)
|入場料
|前売り6000円(当日6500円)
※別途ドリンク代600円必要
|予約・問い合わせ
|073(428)1950オールドタイム
|原田真二公式ホームページはこちら
|http://shinji-harada.com/
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
-
2026/5/14世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
Japanese pepperぶどう山椒世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…
-
2026/5/7Happy MOTHER’s DAY わかやまクラフト作家展天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…
-
2026/5/71枚から広がるおいしさ
スイーツも食事も！今どきクレープおやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…