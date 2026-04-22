和歌山市善明寺に3月オープンした弁当屋「和こころ家」。無農薬の国産米を使った弁当がそろい、「からあげ弁当」(756円)や「おにぎり弁当」(540円)のほか、栄養バランスを考えた「どでか豚カツ」「チキン南蛮」「ハンバーグ」などの日替わり弁当も並びます。さらに「はりはり漬け」や「からあげ単品」(各108円)をプラスするのもおすすめです。売り切れ次第終了で、会計は現金だけ。
店舗情報
|店舗名
|和こころ家
|電話番号
|090(8319)5568
|住所
|和歌山市善明寺410
|営業時間
|午前11時～午後2時
|休日
|第2・第4水曜、日曜
|駐車場
|あり
|@wacocoroya
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/4/23Happy MOTHER’s DAY わかやまクラフト作家展天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…
-
2026/4/234/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生
「海南ハレアメ」開園子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…
-
2026/4/16貴志川線20周年
新たな挑戦、まちづくりへ出発進行！和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
-
2026/4/9春を楽しむ
藤が彩る紫の絶景長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤ス…
-
2026/4/2今年の春は、寒暖差に負けない体づくりの新習慣！
体温調整をマスターしよう気象庁によると、昨年4月の平均最高・最低気温の差は9.3度。1年で最も寒暖差が激しい春に、「毎年体…