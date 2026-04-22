無農薬の国産米を使った弁当屋

栄養バランスを考えた日替わりメニューが人気

和歌山市善明寺に3月オープンした弁当屋「和こころ家」。無農薬の国産米を使った弁当がそろい、「からあげ弁当」(756円)や「おにぎり弁当」(540円)のほか、栄養バランスを考えた「どでか豚カツ」「チキン南蛮」「ハンバーグ」などの日替わり弁当も並びます。さらに「はりはり漬け」や「からあげ単品」(各108円)をプラスするのもおすすめです。売り切れ次第終了で、会計は現金だけ。

店舗情報